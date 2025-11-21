Boštjan povzročil prometno nesrečo brez dotika, na sodišče mora še četrtič

Boštjan Trobiš, ki je maja letos na celjskem okrajnem sodišču že tretjič slišal, da je kriv povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, do katere naj bi prišlo brez dotika, bo moral decembra spet na zatožno klop. Četrtič! Sodbo, ki mu jo je nazadnje izrekla sodnica Saša Kovačič, so namreč višji sodniki razveljavili.

To ne bi bilo nič nenavadnega, če se ne bi doslej zgodilo že trikrat. Trobiš je bil vsakič obsojen zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, po vsaki se je tudi pritožil in dosegel njeno razveljavitev. A tudi tokrat se sodniki vsebine kaznivega dejanja sploh niso dotaknili, sodbo so razveljavili zaradi bistvenih kršitev, saj mu je sodila sodnica, ki mu ne bi smela.

Vidljivost je bila tisti večer zelo slaba, kolesarka je bila v črnih oblačilih in na kolesu ni imela luči.

Spomnimo. Nesreča, zaradi katere Trobiš hodi na sodišče, se je zgodila v križišču pri celjski trgovini Planet Tuš februarja 2018, kjer se je Trobiš v večernih urah in v močnem deževju pri zeleni luči na semaforju vključeval na Mariborsko cesto. Zadnji hip je opazil kolesarko Ljudmilo J., ki je z njegove leve s kolesom nenadoma zapeljala čez prehod za pešce. Trdi, da je močno zavrl, kolesarka pa je padla in se pri tem huje telesno poškodovala. Zlomila si je zapestje in si poškodovala glavo.

Trobiš krivde ni priznal, v zagovoru je poudaril, da je kolesarka padla, ker se ga je najverjetneje prestrašila, in ne zato, ker bi trčil vanjo, kaj šele povozil.»Kar naenkrat se je pojavila od nekod, sunkovito sem zavrl, ker je moj sopotnik v avtu zavpil,« je dejal. Pojasnil je tudi, da je bila vidljivost tisti večer zelo slaba, kolesarka pa je bila v črnih oblačilih, na kolesu ni imela luči, njega pa so slepile luči drugih vozil, ki so stala pri semaforju.

Oškodovanko, ki je medtem umrla (a ne zaradi posledic omenjene nesreče, op. p.) in tako sodnega epiloga ni dočakala, je sodišče zaslišalo štirikrat. Dejala je, da sama od sebe gotovo ni padla, pa tudi, da je povzročitelj sprva na kraju nesreče priznal, da jo je zbil, ko pa se je posvetoval z odvetnikom, je obrnil ploščo. Dodala je, da je avto videla, a je bila prepričana, da bo pravočasno prišla na drugo stran ceste.

Trikrat kriv

S primerom sta se ukvarjala dva izvedenca cestnoprometne stroke. Eden je menil, da se avto kolesa ni dotaknil, saj sledi trka ni bilo opaziti. Drugi pa je pod levim žarometom avtomobila opazil ris, a dejal, da ga ni mogoče z gotovostjo povezati z omenjeno nesrečo. Oba sta se strinjala, da je voznik ravnal malomarno.

Zagovornik obtoženega David Borlinič Gačnik je sodišču predlagal rekonstrukcijo, angažiranje še tretjega izvedenca cestnoprometne stroke ter izvedenca za fiziko oziroma svetlobo. A sodnica je vse predloge obrambe zavrnila in razsodila, da je Trobiš kriv. Prisodila mu je najnižjo možno (pogojno) kazen, mesec dni zapora s preizkusno dobo enega leta in mu naložila plačilo stroškov postopka in sodno takso. V obrazložitvi je poudarila, da je ravnal malomarno, ker ni vozil dovolj previdno in s primerno hitrostjo.

»Kar naenkrat se je pojavila od nekod, sunkovito sem zavrl, ker je moj sopotnik v avtu zavpil," se brani obdolženec.

»Iz iste smeri, kot je pripeljala kolesarka, bi lahko prečkal cestišče tudi pešec,« je dejala in spomnila, da sta malomarnost ugotovila tudi oba izvedenca cestnoprometne stroke, zato je sodišče prišlo do enakega zaključka kot na prvih dveh sojenjih. »Čeprav je tudi kolesarka kršila cestnoprometne predpise, je dejstvo, da je vi niste opazili pravočasno,« je še poudarila. In dodala, da se je za najmilejšo kazen odločila zaradi časovno oddaljenega dogodka in ker Trobiš v sedmih letih ni zagrešil nobenega novega prometnega prekrška. A Trobiš in njegov zagovornik sta se tudi v tretje pritožila. In uspelo jima je. Višji sodniki pa so to sodbo razveljavili po uradni dolžnosti zaradi bistvene procesne kršitve.

Ugotovili so, da je predsednica sodišča zadevo v tretje dodelila drugi sodnici, Kovačičevi, in ne Barbari Polanec, ki je Trobiša pred tem že dvakrat obsodila in se je želela izločiti, pri tem se je sklicevala na videz nepristranskosti. Po mnenju višjih sodnikov je bilo to nedopustno, saj dejanskega stanja ne prvič in ne drugič niso presojali, saj je šlo tudi v prvih dveh primerih za bistvene procesne kršitve. Zato je bilo imenovanje druge sodnice nedopustno. Trobiš bo moral zato na sodišče še četrtič, vnovič bo stopil pred okrajno sodnico Polančevo, ta je sojenje razpisala za 11. december.