Božič v senci družinskega nasilja: nasilnežu prepovedi približevanja žrtvi

Pomurski policisti so na božični dan obravnavali tri kazniva dejanja, pet kršitev javnega reda in miru ter prijeli šest tujcev, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. V okviru kriminalitete so obravnavali nasilje v družini, pri čemer so policisti nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi, da bi preprečili nadaljnje ogrožanje. Poleg tega so policisti obravnavali še kaznivo dejanje goljufije in primer onemogočanja stika z otrokom, pri katerem pristojni organi nadaljujejo postopke v skladu z zakonodajo. Na področju javnega reda in miru so intervenirali v petih primerih, kjer so zaradi kršitev ustrezno ukrepali.

Opozorilo policije: kako ukrepati ob nasilju v družini

Policija poudarja, da je nasilje v družini kaznivo dejanje in da je vsako prijavo treba obravnavati resno. Opozarjajo, da lahko žrtve in priče v nevarnih situacijah takoj pokličejo številko 113, kjer bodo prejeli nujno pomoč. V manj nujnih primerih je na voljo tudi anonimna številka policije 080 1200. Policija ob tem svetuje:

ob neposredni nevarnosti takoj zapustite prostor in pokličite pomoč,

možno je zahtevati takojšnji izrek prepovedi približevanja nasilnežu,

žrtve lahko poiščejo pomoč tudi na centru za socialno delo, pri nevladnih organizacijah in na SOS telefonu 080 11 55.

Policija poziva vse, naj o primerih nasilja ne molčijo, saj lahko pravočasno ukrepanje reši zdravje ali celo življenje žrtve.