Božič v senci družinskega nasilja: nasilnežu prepovedi približevanja žrtvi

Pomurski policisti so na božični dan obravnavali tri kazniva dejanja, pet kršitev javnega reda in miru ter prijeli šest tujcev, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. V okviru kriminalitete so obravnavali nasilje v družini, pri čemer so policisti nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi, da bi preprečili nadaljnje ogrožanje. Poleg tega so policisti obravnavali še kaznivo dejanje goljufije in primer onemogočanja stika z otrokom, pri katerem pristojni organi nadaljujejo postopke v skladu z zakonodajo. Na področju javnega reda in miru so intervenirali v petih primerih, kjer so zaradi kršitev ustrezno ukrepali.
Policija poudarja, da je nasilje v družini kaznivo dejanje in da je vsako prijavo treba obravnavati resno. Opozarjajo, da lahko žrtve in priče v nevarnih situacijah takoj pokličejo številko 113, kjer bodo prejeli nujno pomoč. V manj nujnih primerih je na voljo tudi anonimna številka policije 080 1200. Policija ob tem svetuje:
Policija poziva vse, naj o primerih nasilja ne molčijo, saj lahko pravočasno ukrepanje reši zdravje ali celo življenje žrtve.