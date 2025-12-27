Božični spor zaradi otroka: bivša in njen oče zmerjala očeta

S PU Koper sporočajo, da je v zadnjih dveh dneh bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 309 klicev. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 8 intervencij, pri tem pa pridržali 1 osebo.

Koprski policisti so v četrtek, 25. decembra 2025, bili ob 16.50 napoteni v eno od naselij v okolici Kopra, od koder je klical moški in naznanil, da mu nekdanja partnerka želi onemogočiti preživljanje dela počitnic z njunim otrokom. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je med prijaviteljem in njegovo bivšo zakonsko partnerko ter njenim očetom zaradi skrbništva nad otrokom prišlo do spora. V omenjenem sporu sta prijavitelja njegova bivša partnerka in njen oče skupaj zmerjala in žalila, zaradi česar se je ta počutil užaljen, ogrožen in prestrašen. Policisti so obema na kraju izdali plačilni nalog.

Koprski policisti pa so ob 22.14 posredovali v okolici Kopra, kjer sta se sprla bivša partnerja. Med prepirom je 37 letni moški iz okolice Kopra svojo nekdanjo partnerico s pivom polil po obrazu in ji iz rok iztrgal telefon ter ga vrgel po tleh in tako uničil. Zoper njega sledi hitri postopek.