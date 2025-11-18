  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA PRIMORKI

Bralec Gaj: »Policije več kot običajno, prisotni kriminalisti v civilnih avtomobilih. Predvidevam, da so nekoga ‘ujeli’« (FOTO)

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.
Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.  FOTO: Bralec Gaj

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.  FOTO: Bralec Gaj

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj
Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.  FOTO: Bralec Gaj
Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj
FOTO: Zaslonski Posnetek
M. U.
 18. 11. 2025 | 17:46
 18. 11. 2025 | 18:19
A+A-

Oglasil se nam je bralec Gaj in nam sporočil, da je na primorski avtocesti potekala policijska akcija. »Izvoz Dekani iz smeri Ljubljane je zaprt in blokiran z vseh strani. Policije več kot običajno, prisotni tudi kriminalisti v civilnih avtomobilih. Po sceni na kraju predvidevam, da so nekoga ‘ujeli’,« nam je razložil. Prometno-informacijski center je tako navajal, da je pri priključku Srmin v smeri proti Ljubljani, promet oviran zaradi intervencije. Zaprt je priključek Dekani iz smeri Ljubljane.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Kaj se je dogajalo, preverjamo na PU Koper. Njihova pojasnila bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. 

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.  FOTO: Bralec Gaj
Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.  FOTO: Bralec Gaj
Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj
Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija. FOTO: Bralec Gaj

Imate fotografije ali posnetke?

Več iz teme

policijaprimorska avtocestaavtocesta
ZADNJE NOVICE
18:26
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Pokojninska reforma objavljena v uradnem listu! To vse prinaša, Golob ima pomembno sporočilo

Ohranitev 40 let pokojninske dobe, postopno se dviguje starostna meja za upokojitev, letni dodatek po novem izplačan v petih razredih.
18. 11. 2025 | 18:26
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: priložnost za nove začetke

Dinamiko jutrišnjega dne bo dodatno obogatila Merkurjeva opozicija z Uranom, planetom nenadnih uvidov in prebojev.
18. 11. 2025 | 18:00
17:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA PRIMORKI

Bralec Gaj: »Policije več kot običajno, prisotni kriminalisti v civilnih avtomobilih. Predvidevam, da so nekoga ‘ujeli’« (FOTO)

Na primorski avtocesti je potekala policijska intervencija.
18. 11. 2025 | 17:46
17:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NI MOGLA UBEŽATI

Šok v Mostarju! Nogometni sodnik osumljen umora nekdanje partnerke, stara je bila komaj 32 let

Zatekla se je v toaleto kavarne in od tam poklicala policijo. A napadalec jo je dohitel in ustrelil.
18. 11. 2025 | 17:44
17:33
Novice  |  Slovenija
VREMENSKI OBETI

Meteorologi razkrili razloga, ki prinašata hladnejšo zimo, kot pričakovano. Sledi snežni kaos?

Glavni razlog je zelo zgodnje nenadno segrevanje stratosfere.
18. 11. 2025 | 17:33
17:05
Novice  |  Slovenija
3500 EVROV

Direktorja slovenske medijske hiše tviti drago stali, zdaj je plačal

Nekdanjemu direktorju STA je nekdanju direktor vladnega urada za komuniciranje plačal dosojeno odškodnino.
18. 11. 2025 | 17:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki