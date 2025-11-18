Bralec Gaj: »Policije več kot običajno, prisotni kriminalisti v civilnih avtomobilih. Predvidevam, da so nekoga ‘ujeli’« (FOTO)

Oglasil se nam je bralec Gaj in nam sporočil, da je na primorski avtocesti potekala policijska akcija. »Izvoz Dekani iz smeri Ljubljane je zaprt in blokiran z vseh strani. Policije več kot običajno, prisotni tudi kriminalisti v civilnih avtomobilih. Po sceni na kraju predvidevam, da so nekoga ‘ujeli’,« nam je razložil. Prometno-informacijski center je tako navajal, da je pri priključku Srmin v smeri proti Ljubljani, promet oviran zaradi intervencije. Zaprt je priključek Dekani iz smeri Ljubljane.
Kaj se je dogajalo, preverjamo na PU Koper. Njihova pojasnila bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.
Imate fotografije ali posnetke?