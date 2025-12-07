PU Ljubljana poroča o več vlomih na območju glavnega mesta. Za Bežigradom je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil denar. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov. Na Viču je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec vzel denar. Lastnika je oškodoval za okoli 3000 evrov. Na območju Litije je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov.

Kamere posnele dogajanje v Podutiku. FOTO: Zaslonski Posnetek

Na območju Kočevja je bilo vlomljeno v nenaseljeno hišo, od koder je neznani storilec odnesel različne predmete. Lastnika je oškodoval za okoli 700 evrov. Na območju Zagorja ob Savi je bilo vlomljeno v počitniško hišo, od koder je neznani storilec odtujil različne predmete. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov. Na Viču je bilo vlomljeno v gradbeni kontejner od koder je izginilo več kosov ročnega in električnega orodja. Povzročili so za nekaj tisoč evrov škode.

Izmeček nas je želel oropati ob 4. uri zjutraj

Na nas pa se je obrnil bralec, ki je bil žrtev kriminalca v Podutiku. Kot pravi, je izmeček poskusil oropati njegovo družino, a so kamere nečedno dejanje posnele. Poskus kraje se je zgodil okoli 4. ure zjutraj, je še dodal in če imate informacije o dogodku ali storilcu, javite policiji.