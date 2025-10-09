Bralka doživela hladen tuš v restavraciji s hitro prehrano: »Šef ne dovoli!«

Bralko je nedavni obisk priljubljene restavracije s hitro prehrano pustil z grenkim priokusom. Naročila je hrano v McDonald’su v nakupovalnem središču Aleja v Šiški. Ko je naknadno stopila do pulta in zaprosila za kozarec vode, jo je zaposlena brez obotavljanja odslovila z besedami: »Šef ne dovoli.«

Šele ko je zaprosila za ime nadrejenega, so ji kozarec vode le prinesli. A grenak priokus je ostal. Zakaj bi moral biti kozarec navadne vode (plačljiv ali brezplačen) sploh predmet razprave? Gostja razume, da v lokal pogosto zaidejo tudi skupine mladih, ki pridejo samo po vodo. A tokrat je šlo za stranko z naročeno hrano, ne za naključne obiskovalce.

Z vprašanji smo se obrnili na slovensko podružnico verige hitre prehrane. Odgovorili so nam, da je gostom vedno na voljo ustekleničena voda, ki jo kupijo, poleg tega pa lahko ob izrecni zahtevi brezplačno dobijo tudi kozarec vode iz pipe, »skladno z enotnim pravilom, ki velja v vseh njihovih restavracijah«.

Vodo morajo ponuditi prijazno in brez zadržkov

Zaposlena v restavraciji, kot kaže, z omenjenim pravilom ni bila seznanjena. Po ostrejši izmenjavi besed je gostji vendarle prinesla kozarec vode. Iz McDonald’s Slovenija so nam sporočili, da so »restavracijo dodatno opozorili, da morajo vodo gostom vedno ponuditi prijazno in brez zadržkov«.

V Sloveniji je pitna voda iz pipe kakovostna in dostopna skoraj povsod. Gostinci, ki jo imajo na voljo, gostu praviloma, ni pa to zakonsko določilo, na njegovo željo omogočijo kozarec vode, bodisi brezplačno ali pa zanj zaračunajo.

Spomnimo, letos je bila vlada tik pred tem, da sprejme določilo, ki bi gostince zavezovalo k obvezni brezplačni ponudbi pitne vode vsakemu gostu. A po burnih razpravah je ta člen na koncu črtala iz novega Zakona o gostinstvu.

