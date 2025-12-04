Bralka Marjana iz Ljubljane nas je obvestila o nenavadnem in precej glasnem 'poku' ki se je danes zgodil na Zaloški cesti. Po njenih besedah je v bližini močno počilo, nato pa je na tleh opazila raztresene avtomobilske dele. »Na Zaloški močno počilo,« je zapisala bralka, ki je dogajanje uspela ujeti le na hitro.

Po prvih informacijah je bil zaradi dogodka del prometa preusmerjen. Mestni avtobusi, ki običajno vozijo po Zaloški cesti, so bili začasno preusmerjeni na obračališče na Fužinah. Na kraju naj bi bili raztreseni različni avtomobilski deli, kar kaže na to, da je najverjetneje prišlo do prometnega trčenja ali tehnične okvare vozila. Uradnih informacij pristojnih služb za zdaj še ni ...