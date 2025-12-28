Brat znanega Slovenca umrl lanskega decembra, obtoženih šest policistov

NEPOSREDNA OBTOŽNICA

Armin Djutović je decembra lani umrl po posredovanju policije. Zaradi njegove smrti specializirano tožilstvo vložilo neposredno obtožnico.

Po smrti 37-letnega Ljubljančana Armina Djutovića je specializirano državno tožilstvo zoper šest policistov PU Ljubljana na ljubljansko okrožno sodišče vložilo neposredno obtožnico. Enemu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči. Kot smo pisali, je policija na Čopovi ulici v središču Ljubljane lanskega 8. decembra lani posredovala, ker je Armin (po navedbah družine naj bi imel pred tragičnim dnem psihične težave) razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov in jih tudi poškodoval, nato pa odšel. Ko se je ...