Brata Franci in Bojan z goljufijo hotela do evropskega denarja

Brata Franci in Bojan Kuselj sta bila na novomeškem okrožnem sodišču kratka: »Ne priznava krivde in se ne bova zagovarjala.« Niti ju na predobravnavnem naroku ni zanimalo, kakšno kazen zanju predlaga tožilstvo v primeru priznanja krivde. Sta pa bila oba v preteklosti že kaznovana, oba zaradi zlorabe izvršbe, Franci tudi zaradi ponarejanja listin.

Tokrat jima obtožnica očita kaznivo dejanje poskusa goljufije na škodo Evropske unije.

Bojan Kuselj se ni zagovarjal. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Komisija ministrstva za infrastrukturo je podjetju GM Kuselj leta 2017 že dala zeleno luč za razpisana nepovratna evropska sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017–2020 v gospodarski coni Puščava v občini Šentrupert. Svoj 'žegen' bi moral dati le še takratni minister Peter Gašperšič, če ne bi vmes posegla okoljevarstvena organizacija ROVO, ki je ministrstvo opozorila na domnevne nepravilnosti v predloženi dokumentaciji.

Tako podjetje ni dobilo predvidenih 4,3 milijona evrov in je dejanje ostalo le pri poskusu. Tožilstvo obema ter pravni osebi GM Kuselj Šentrupert očita, da so skušali pridobiti evropski denar s predložitvijo lažnih, nepravilnih in nepopolnih izjav in dokumentov.

Niso vedeli za prava dejstva

»Eden od razpisnih pogojev je bil, da mora biti vlogi priložena projektna dokumentacija, ki je podlaga za gradbeno dovoljenje. Tega takrat ni bilo, bila pa je zraven idejna zasnova, kjer je bilo natančno razdelano, kaj in kako bodo projekt izvedli. Glede na to, da je bilo družbi izdano gradbeno dovoljenje, v katerem je bila navedena projektna dokumentacija, smo se odločili, da bomo ugodili projektu,« je na sodišču dejal Rafael Zorič z ministrstva za okolje, v tistem obdobju na ministrstvu za infrastrukturo.

Povedal je, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano leta 2013 na podjetje A house, leta 2017 pa je bil opravljen prenos investitorja na GM Kuselj, ko je bila tudi izdelana idejna zasnova, ki se je nanašala na projekt, s katerim se je GM Kuselj prijavil na razpis ministrstva za infrastrukturo. »Če bi komisija razpolagala s pravimi podatki oziroma če bi vedela za razkorak med idejnim načrtom in projektno dokumentacijo, na podlagi katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano, po vsej verjetnosti projektu ne bi ugodili,« je zatrdil.

4,3 milijona evrov je bilo v igri.

Maja Bošnjak z istega ministrstva je povedala, da v komisiji niso vedeli, da obstaja odlok občine, s katerim je toplotno ogrevanje dovoljeno le javni službi Energetika. Podjetje Kuselj je namreč v vlogi navedlo, da občina nima takšnega občinskega odloka. »Verjeli smo prijavitelju, da tak odlok ne obstaja. Vsak, ki odda vlogo, jo odda pod kazensko in materialno odgovornostjo, zato nismo dvomili o dokumentaciji, po izdaji sklepa o dodelitvi denarja pa se je izkazalo, da to ne drži,« je še dodala.

Odlok občine Šentrupert toplotno ogrevanje dovoljuje le javni službi Energetika. FOTO: Drago Perko

Jani Turk z istega ministrstva, ki je bil kot obe prejšnji priči član komisije ministrstva za infrastrukturo, ki je odločala o upravičenosti do evropskega denarja, je dejal, da je bil po ugotovljenih neskladjih, na katere so komisijo opozorili z društva ROVO, ki so pokazali dokumentacijo projekta za kotlarno in opozorili na razhajanja med obema kotloma, uveden notranji revizijski postopek.

So pa na ministrstvu po sestanku z okoljsko organizacijo sestavili in poslali tri dopise; projektantu zaradi različnih tehničnih rešitev, prijavitelju zaradi pojasnitve dokumentacije in občini Šentrupert. Na ministrstvo so po izdaji sklepa o dodelitvi denarja od odvetniške družbe, ki je zastopala občino Šentrupert, dobili dopis, da so v vlogi zamolčana dejstva, da priložena dokumentacija ni bila enaka dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo odločbe o gradbenem dovoljenju. Na ministrstvu za infrastrukturo so aprila 2018 zaradi informacij o nezakonitostih v postopku sprejeli sklep o prekinitvi postopka sklenitve pogodbe o sofinanciranju naložbe Puščava.

Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem novih prič.