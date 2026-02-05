Brata in stric poslanke Hot surovo pretepli gasilca

Trije člani znane družine z Obale so obdolženi nasilništva, oškodovanec pa se bo moral zagovarjati zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.
Vejsil Hot je na Obali med bolj prepoznavnimi občani.
Razkrivamo, da je tožilstvo zaradi domnevnih nasilnih incidentov, ki so se 28. decembra predlani zgodili v Piranu, tri člane družine Hot obdolžilo kaznivega dejanja nasilništva. Po naših neuradnih informacijah dva brata, in sicer Tita in Marka Hota, ter njunega strica Vejsila Hota. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, višja državna tožilka Barbara Milič Rožman, nam je (brez navedbe osebnih podatkov) odgovorila: »V zadevi, ki jo omenjate, je bil vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Kopru zoper štiri osebe. Trem se očitajo kazniva dejanja nasilništva, eni pa kaznivo dejanje lahke ...