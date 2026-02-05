Brata in stric poslanke Hot surovo pretepli gasilca

GROZI JIM ZAPOR

Trije člani znane družine z Obale so obdolženi nasilništva, oškodovanec pa se bo moral zagovarjati zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.

Razkrivamo, da je tožilstvo zaradi domnevnih nasilnih incidentov, ki so se 28. decembra predlani zgodili v Piranu, tri člane družine Hot obdolžilo kaznivega dejanja nasilništva. Po naših neuradnih informacijah dva brata, in sicer Tita in Marka Hota, ter njunega strica Vejsila Hota. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, višja državna tožilka Barbara Milič Rožman, nam je (brez navedbe osebnih podatkov) odgovorila: »V zadevi, ki jo omenjate, je bil vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Kopru zoper štiri osebe. Trem se očitajo kazniva dejanja nasilništva, eni pa kaznivo dejanje lahke ...