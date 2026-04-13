Brata je napadel z nožem, Vid poskus uboja zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti

Vid Ošep je kriv poskusa uboja, ki ga je zagrešil 11. septembra lani v družinski hiši v Krajnčici v občini Šentjur. Tako je razsodila sodnica Maja Manček Šporin in Ošepu izrekla dve leti in šest mesecev zaporne kazni, hkrati pa mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala pripor, v katerem je od 11. septembra lani. Krivdo je 22-letnik priznal že na prejšnjem predobravnavnem naroku, tožilka Petra Apšner je zanj zahtevala oziroma predlagala dve leti in devet mesecev zapora.

Sodnica je priznanje krivde takrat sprejela, ni pa razpisala naroka za izrek kazenske sankcije, saj je obtoženi ostal v priporu. Pravosodni policisti ga namreč niso mogli privesti na sodišče zaradi kadrovske stiske. Hkrati je zagovornik obdolženega, odvetnik Anže Planinšek, zahteval izključitev javnosti, ker so na tokratni obravnavi govorili o zdravstvenih in družinskih razmerah obdolženega in oškodovanca, ki je bil v času kaznivega dejanja še mladoleten. Predlogu je sodnica ugodila.

Vid Ošep

Na koncu je sprejela odločitev, da Vida Ošepa obsodi na nekoliko nižjo kazen od predlagane. Kaj je botrovalo takšni odločitvi, ki še ni pravnomočna, ni znano, saj smo lahko slišali zgolj izrek kazni, ne pa tudi obrazložitve. Tožilstvo je Ošepu sicer očitalo, da je v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti zaradi prehodne duševne motnje, ki je bila posledica akutne stresne motnje, ko je bila njegova zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje bistveno zmanjšana, poskušal vzeti življenje mlajšemu sorojencu. »Okoli druge ure zjutraj 11. septembra lani je s kuhinjskim nožem, katerega rezilo je merilo 13,5 centimetra, večkrat zamahnil proti trupu oškodovanca, ki je ležal na postelji. Enkrat ga je sunkovito zabodel v predel desnega komolca in mu povzročil kompleksno ureznino desne podlahti, pri čemer mu je poškodoval tudi živec in mišice, kar je posebno huda poškodba. Posledično je oškodovanec močno krvavel, začasno je bila oslabljena njegova desna roka ter znatno zmanjšana zmožnost za delo,« smo izvedeli. Prav tako mu je z vbodom v desni predel trebuha v višini enajstega rebra povzročil še eno pet centimetrov globoko vbodno rano in še več manjših okoli desnega komolca, kar so bile lahke telesne poškodbe.

»Zaradi sunkov z nožem v predel zgornjega dela trebuha in prsnega koša, ki so bili usmerjeni direktno v vitalne organe, bi lahko bilo oškodovančevo življenje v nevarnosti in bi lahko umrl, če se ne bi pred vbodi zavaroval s tem, da je desno roko držal trdno ob desni strani telesa. Posledično je naklepno kaznivo dejanje ostalo zgolj pri poskusu uboja,« je prebrala sodnica.