Padec bratov Kadivec: domnevna člana kavaškega klana obsojena na skupno 27 let zapora (FOTO)

Z razglasitvijo sodbe so bili danes na Okrožnem sodišču v Ljubljani obsojeni domnevni člani slovenske celice zloglasne kriminalne združbe na Balkanu Kavaški klan.

Na 15 let zapora je bil obsojen Klemen Kadivec, domnevni vodja slovenske celice klana. Njegov brat Blaž pa na 12 let zapora. Drejc Kovač, edini od skupno 14 obtoženih, ki je danes prišel na sodišče prisluhniti sodbi, pa je bil obsojen na 9 let zapora.

Drejc Kovač je bil edini od obtoženih, ki je prišel v sodno dvorano prisluhniti sodbi. Foto: Dejan Javornik

Sodišče je štirinajsterico skupno obsodilo na 108 let zapora. Spomnimo. Tožilstvo je za obtožene predlagalo skupaj 110 let in šest mesecev zapora. Obtoženi morajo skupno plačati tudi 164.000 evrov stranskih denarnih kazni.

Sojenje domnevni hudodelski združbi se je pred senatom, ki ga vodi sodnik Tomaž Bromše pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023. V sklepno fazo se je prevesilo letos poleti, ko so zaključne besede predstavili obramba in tožilstvo.

Ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše FOTO: Dejan Javornik

Sodišče je sklenilo, da so obtoženi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetamin baze, 10 kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.

Brata Kadivec sta bila sicer 27. marca letos že spoznana za kriva za umor Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Vse se je dogajalo novembra 2019. Klemen je dobil 28 let, Blaž pa 25 let zapora. Od skupno šestih obtoženih, med katerimi je bil tudi Drejc Kovač, je bil obsojen le še Bojan Stanojević (19 let zapora). Sodba še ni pravnomočna.