Brata Strojan po napadu kmeta Antona (70) obsojena, sodnica: »Za takšno nasilje ni opravičila«

Ljubljana • »Proti tem fantom nimam osebno nič. Me pa moti izogibanje odgovornosti,« je včeraj na koncu sojenja bratoma Aleksandru in Primožu Strojan iz ljubljanskih Roj sporočil njuna žrtev, ljubljanski kmet iz Kleč Anton Čemažar. Zaradi posledic njunega napada 8. julija lani ima še danes fizične in psihične posledice. A bolj kot to, kot ugotavlja sam, je pri vsem skupaj pomembno le, kakšne vse olajševalne okoliščine naj se po mnenju obrambe pripišejo storilcem. »Jaz bi od te zadeve odstopil že davno, ampak nisem zaradi varnosti krajanov. Zaradi preprostih ljudi, ki na te stvari skoraj ne morejo vplivati. Vsi se izogibamo prijavam na policijo, ker nismo slišani iz njihove strani. Ker če hočejo posredovati, mora biti za en kombi policajev, ker si dva ne upata na teren,« je povedal in dodal, da je bolj kot nad storilcema razočaran nad družbo, ki vse to sprejema.

5 MESECEV DLJE bo v zaporu Aleksander Strojan zaradi starih grehov.

Čemažar je bil prisoten tudi na razglasitvi sodbe. Sodnica Ana Babnik je v celoti sledila predlogu tožilke Ane Kirm ter vsakemu od obtoženih izrekla dve leti zapora. Zato, ker sta v sostorilstvu zagrešila kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe. Aleksander bo moral biti sicer zaradi starih grehov pet mesecev dlje v zaporu.

Babnikova je spomnila, da se je zgodilo ob koncu dneva, ko je Čemažar prišel na svojo njivo, da bi preveril, ali mu spet kradejo krompir. Tedaj pa je bil napaden brez razloga. »Tudi če bi bil kakršen koli verbalni povod, za takšno nasilje ni opravičila. Ga ni.« Nadaljevala je, da sta se spravila na oškodovanca, ki šteje čez 70 let in ki je mnogo šibkejši ter še bolj dovzeten za poškodbe. »Zgolj njegovi treznosti v tistem času gre pripisati, da je preživel. Zadeva bi se lahko končala še huje, kot se je.« Dodala je, da »kaže na to, da gre očitno za agresivna, popolnoma brezbrižna storilca, ki sta dejanje storila iz gole objestnosti«. Prepričana je, da sta vedela, da z udarcem lahko človeka hudo poškodujeta: »In udarec, Aleksander Strojan, je bil zadan v glavo, v vitalni del telesa.«

Vsi se izogibamo prijavam na policijo, ker nismo slišani.

Čemažar je tik pred odhodom iz sodne dvorane bratoma segel v roke in dejal: »Fantje, drž'te se. Pa pamet v roke, če je nimate v glavi.« Pred sodiščem je zbranim novinarjem komentiral, da ne potrebuje več zadoščenja kot to, »da bo pravni red zalaufal, nič drugega«. Ker je tožilka že pred 14 dnevi zoper soobtoženega Stanka Železnika umaknila obtožnico, je sodišče slednjemu izdalo zavrnilno sodbo.