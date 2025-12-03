Bratoma zasežena otroška pornografija, rešili so ju pozabljivi policisti

NA SODIŠČU

Brata Čelešnik odrešena obtožbe za posedovanje otroške pornografije.

Sodišče ne dvomi, da je na trdem disku dveh, že leta 2013 zaseženih računalnikov otroška pornografija. »Glede na naravo kaznivega dejanja je obvezno odvzeti gradivo s spornimi datotekami,« je včeraj bratoma Janezu in Blažu Čelešniku sporočila ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak. Na tak način, je dodala, bo popolnoma onemogočen vpogled v sporno vsebino, pa tudi v njeno morebitno nadaljnjo uporabo. Kdo dejansko je na računalnika naložil slikovni datoteki, ki prikazujeta realistično podobo otroka oziroma mlajše punčke, stare približno štiri leta, ter minuto in 55 sekund dolg videoposnetek, ...