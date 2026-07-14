Bratranca sta se le branila, eden je nasprotnika zabodel z nožem na preklop

Bratranca Djezajr Kjazimoski in Demis Kazimoski, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oziroma drugemu povzročitev splošne nevarnosti, sta prosta sodnega postopka. Zoper državljana Severne Makedonije, ki sta bila v priporu od 8. junija predlani, preden so ju po plačilu varščine v začetku lanskega leta izpustili na prostost, je v petek, dobro leto po začetku sojenja, tožilstvo umaknilo obtožnico.

Spor med rojaki je menda izbruhnil zaradi gradbenega odra, kavnega aparata in denarja. Obtožnica je 50-letnemu Kazimoskemu očitala, da je 8. junija predlani zaradi zastraševanja in maščevanja na parkirišču Logističnega centra Adria Terminali na Partizanski cesti 79 v Sežani s fiatom stilom z objestno vožnjo in kroženjem po parkirišču skušal povoziti Harisa Maksutoskega, Omarja Šerifoskega in Beširja Šajnovskega. Sunkovito in z veliko hitrostjo naj bi najprej zapeljal proti Maksutoskemu, ki je pravočasno odskočil, nato pa trčil v Šerifoskega in mu zapeljal čez stopala. Zatem naj bi z vzvratno vožnjo zapeljal čez robnik proti Šajnovskemu, ki mu je prav tako uspelo odskočiti, pri tem pa naj bi silovito trčil v tam parkiranega mercedesa, ki ga je ob trku odneslo čez betonski robnik. Tožilstvo je tako sprva vztrajalo, da bi jih lahko obtoženi s takšno vožnjo ubil, poleg tega pa naj bi ogrozil tudi tiste, ki so bili v kritičnem času na parkirišču.

Njegovemu bratrancu so očitali poskus uboja, ker naj bi Abipa Maksutoskega z nožem na preklop zabodel v ledveni del hrbta. Vbodna rana je segala sedem centimetrov globoko, rezilo pa se je ustavilo ob vretencu. V spor se je vmešal Haris Maksutoski, ki naj bi Kjazimoskega pretepel. Ta je odločno zanikal, da bi oškodovancu skušal vzeti življenje. Iz avtomobila naj bi izstopil šele, ko je videl, da nasprotniki pretepajo bratranca. »Žrtvi sem usmeril nož v zadnjico v situaciji, ko je več oseb udarjalo Demisa z železnimi cevmi, nekateri pa tudi mene. Deloval sem v samoobrambi. Brez moje intervencije z nožem bi prišlo do resnih poškodb in Demis ne bi bil več živ,« je dejal. Djezajr Kjazimoski je pojasnil, da o kakršnih koli dolgovih pred tem ni vedel ničesar. Na srečanje je šel, ker mu je tako predlagal bratranec: »Bilo je kot v filmu, s tovornjaka so jemali kovinske cevi, Abip je Demisa tolkel z roko, druga dva pa s cevmi. Bil je skoraj mrtev na tleh.«

Med zagovorom je dejal, da se z vpletenimi poznajo vse življenje – skupaj so jedli, pili in delali.

Izvedensko mneje izdelal izvedenec medicinske stroke

Ko je priskočil na pomoč, naj bi tudi njega pretepli, takrat pa je segel po nožu. Dejal, je da zadevo obžaluje in ga je sram, tudi sam pa je utrpel poškodbo ramena, rane na glavi pa so mu oskrbeli s 16 šivi. Dodal je še, da se z vpletenimi poznajo vse življenje – skupaj so jedli, pili in delali.

Tudi Kazimoski je zavrnil očitke. Pojasnil je, da je pred dogodkom poklical Abipa, saj se njegov mlajši brat Haris, ki naj bi mu od 12.700 evrov dolga ostal dolžan še 2500 evrov, kavni aparat in gradbeni oder, ni več odzival. Približno leto po nastanku dolga naj bi se sestali na terminalu, kjer so ga po njegovih besedah člani družine takoj napadli – najprej Abip, nato še drugi. Nekaj časa je bil zato celo v nezavesti. Namen srečanja, ki ga je predlagal sam, pa ni bil prepir ali pretep, je zatrdil, ampak ureditev medsebojnega razmerja. V tej zadevi je izvedensko mneje izdelal izvedenec medicinske stroke Tomaž Zupanc, zatem pa je tožilka Urška Lončar Butinar ocenila, da je šlo za silobran, in umaknila obtožnico. Okrožno sodišče v Kopru je posledično izdalo zavrnilno sodbo.