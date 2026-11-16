Brez milosti do pisca grozilnih sporočil: tožilec bi Jerneja Hribška poslal za deset let v zapor (FOTO)

KAZEN

Brežiškega sodnika so sporočila zelo pretresla.

Tožilec Mitja Gregorc v primeru 45-letnega Jerneja Hribška iz Ljubljane, ki naj bi na brežiškega okrajnega sodnika Almirja Kurspahića naslovil sporočila z maščevalno vsebino, ne želi nobene milosti. V zapor bi ga spravil za 9 let in deset mesecev, kar je precej več od 14. aprila letos dosojenih mu 6 let in pet mesecev zapora. V pritožbi na ljubljansko višje sodišče je med drugim poudaril, da Hribšek na prvostopenjskem sojenju sploh ni obžaloval izvršitve kaznivih dejanj (to je preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in pa tudi oviranja pravosodnih in drugih državnih organov) ...