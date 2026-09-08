Brez tablic, brez izpita in močno pijan, nato še norih 215 km/h na avtocesti

Policisti na Dolenjskem so imeli opravka z dvema voznikoma, ki sta si nakopala kup težav. Policisti PP Krško so v Kerinovem Grmu ustavili audi A4 brez registrskih tablic. Hitro so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal kar 0,90 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zgodba se tu ni končala. Voznik naj ne bi uporabljal varnostnega pasu, ni upošteval posebnih svetlobnih znakov vozila s prednostjo, vozil je neregistriran avtomobil brez opravljenega tehničnega pregleda, za nameček pa še pod vplivom alkohola. Policisti so mu odredili pridržanje. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja bodo zoper njega podali obdolžilni predlog, za druge kršitve pa je prejel plačilni nalog. Ukrep čaka tudi lastnico avtomobila, ker je vozilo dala v uporabo osebi, ki ga ne bi smela voziti.

Po avtocesti kar 215 kilometrov na uro

Še en nevaren voznik je policistom padel v oči istega dne. Policisti PU Novo mesto so ob 13.40 na avtocesti v smeri Obrežja ustavili tujega državljana, ki je z mercedesom vozil z izmerjeno hitrostjo kar 215 kilometrov na uro. Zaradi občutno previsoke hitrosti so mu izrekli 1200 evrov globe in devet kazenskih točk.