Brez zaviranja in na drogi! Trčil v stoječe vozilo, v avtu imel otroka (8 in 6 let)

Ob 11.10 so bili koprski policisti obveščeni o hujši prometni nesreči pred izvozom za Bertoke. Udeležena so bila tri vozila. Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila iz Kopra. Na levem pasu glavne ceste Koper proti Bertokom se izvajajo vzdrževalna dela in v ta namen je bila pred zaporo postavljena prometna signalizacija z omejitvijo hitrosti in obvestilno tablo za dela na cesti.

V avtu imel otroka stara 8 in 6 let

Voznik povzročitelj je peljal po levem prometnem pasu proti Ljubljani in brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj. Tega je po trčenju odbilo naprej, kjer je trčil v vozilo pred seboj. Pri trčenju se je povzročitelj huje poškodoval, prav tako sta bila lažje poškodovana tudi dva otroka v njegovem vozilu stara 8 in 6 let.

Zbil kolesarja Ob 16.08 je v strunjanskem krožišču voznik osebnega avtomobila zbil kolesarja. Policisti so na kraju ugotovili, da je 35-letni voznik avtomobila spregledal 46-letnega kolesarja, ki je pravilno prečkal krožišče, in trčil vanj. Kolesar se je pri padcu lažje poškodoval, povzročitelju, državljanu Hrvaške, so izrekli globo.

Drugo vozilo je peljal 60-letni voznik iz okolice Kopra. V vozilu sta bila poškodovana voznik in njegova pet let mlajša sopotnica. Tretje vozilo je upravljal 42-letni voznik iz Hrvatinov, ki ni poškodovan. Pri povzročitelju je bil hitri test pozitiven na prepovedane droge, odrejen je bil strokovni pregled.