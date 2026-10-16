Brezdomec Bobi (73) je 15 let živel v prikolici sredi gozda, zdaj je umrl tragične smrti

Življenje Bojana Hrvatina, ki so ga v Tržiču poznali pod vzdevkom Bobi, se je končalo v betonskem kanalu ob Tržiški Bistrici. Triinsedemdesetletnika, ki je približno 15 let prebival v prikolici sredi gozda pri vasi Retnje, so našli mrtvega nedaleč od njegovega skromnega domovanja. Okoliščine smrti še niso pojasnjene, na Policijski upravi Kranj pa so potrdili, da smrt ni bila posledica kaznivega dejanja. Novica o njegovi smrti je med domačini odjeknila z žalostjo. Čeprav je živel odmaknjeno od drugih in v skromnih razmerah, so ga tisti, ki so ga poznali, opisovali kot dobrosrčnega človeka, ki nikomur ni želel nič slabega.

»Malce grdo smo mu rekli klošar Bobi, a v resnici je bil zelo prijazen in nikogar ni motil,« je za Slovenske novice povedal eden od krajanov Retenj. Spominja se, da je imel Bobi nekoč uspešno podjetje v Bistrici pri Tržiču, kjer se je ukvarjal z gozdarstvom in spravilom lesa. Po njegovih besedah je imel v življenju veliko smole. Iz podjetnika, ki je nekoč delal in zaslužil, se je zaradi hudih težav znašel v položaju, ko si je moral dom poiskati v gozdu. Njegova življenjska pot se je tako končala daleč od nekdanjega življenja.

Živel je v prikolici. FOTO: Tina Horvat

Bobi je v prikolici živel najmanj poldrugo desetletje.

FOTO: Tina Horvat

Sprva so se ga nekateri bali, pozneje so ga vzljubili

Zbiral je zbiral pločevinke. FOTO: Tina Horvat

Bobi je v prikolici živel najmanj poldrugo desetletje. Njegovo domovanje je bilo preprosto, sam pa je bil pogosto neobrit in neurejen, zato so se ga nekateri otroci sprva bali. Toda tisti, ki so z njim spregovorili nekaj besed in ga bolje spoznali, so ugotovili, da je bil miren in prijazen. »Na začetku sem se ga kar malo bal, potem pa sem ugotovil, da v resnici nikomur ni hotel nič žalega,« je povedal eden od domačinov. Bobi je pogosto zbiral pločevinke in jih nosil na odpad, kjer jih je lahko prodal. Ob tem je nabiral tudi les.

Tudi druga krajanka se ga spominja kot človeka, ki ni povzročal težav. Rad je zahajal v bližnjo gostilno, kjer se je znal pošaliti in poklepetati z ljudmi. V zadnjem obdobju je opazila, da je precej shujšal, zato se je spraševala, ali je morda zbolel. Ko ga je vprašala, kako se počuti, ji je odgovoril, da veliko hodi naokrog. Nad svojim položajem se po njenih besedah ni pritoževal in nikoli ni jamral.

Za hrano in denar ni prosil

Domačini so mu občasno prinesli rabljena oblačila, ki jih je bil vesel. Za hrano ali denar pa jih ni prosil. Nekateri so ga videli brskati po smeteh, vendar so vedeli, da tam išče predvsem pločevinke, ki jih je lahko prodal. Njegova zgodba je ganila tudi ljudi, ki ga niso osebno poznali. Ena od krajank je povedala, da je večkrat hodila mimo njegove prikolice in se spraševala, kdo živi v takšnih razmerah ter kakšna življenjska zgodba se skriva za tem.

Žal ji je bilo zanj, saj si je težko predstavljala, kaj vse je moral prestati, da je pristal v gozdu. Njegova smrt v hladni vodi je v njej vzbudila še več žalosti.

FOTO: Tina Horvat

Ljudje, ki so Bobija v zadnjih letih srečevali v Retnjah, se ga ne spominjajo predvsem po finančnem zlomu in izgubi doma. V spominu jim ostaja kot človek, ki je kljub težki usodi znal nameniti prijazno besedo, se pošaliti in živeti po svojih močeh.

Nekoč je imel podjetje, nato so se začeli dolgovi

O težki življenjski poti Bojana Hrvatina so Slovenske novice pisale že februarja 2006. Takrat so ga pestile hude finančne težave, zaradi dolgov pa mu je grozila izguba doma, v katerem je po ločitvi živel s partnerico in otrokom. Hrvatin je leta 1983 ustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo s podiranjem dreves in spravilom lesa iz gozda. Začetki so bili uspešni, dela in zaslužka ni manjkalo. Pozneje pa so se razmere začele slabšati.

Nekoč je živel v tej hiši v Bistrici pri Tržiču. FOTO: Boštjan Fon

Za opravljanje dejavnosti je moral kupovati stroje, plačila za opravljeno delo so zamujala, dolgovi pa so se kopičili. Podjetje je leta 1998 propadlo, za njim pa so ostale finančne obveznosti, ki jih ni več zmogel poravnati. Ker upnikom ni mogel vrniti denarja, je banka njegovo hišo prodala na dražbi. Družina je ostala brez doma, Hrvatin pa se iz nastalega položaja ni več uspel izkopati.

Spominjali se ga bodo po prijaznosti

Ljudje, ki so Bobija v zadnjih letih srečevali v Retnjah, se ga ne spominjajo predvsem po finančnem zlomu in izgubi doma. V spominu jim ostaja kot človek, ki je kljub težki usodi znal nameniti prijazno besedo, se pošaliti in živeti po svojih močeh.

Njegova zgodba je opomin, kako korenito se lahko človeku spremeni življenje. Iz podjetnika, ki je nekoč sam ustvarjal svojo prihodnost, je postal človek, ki je dolga leta živel v prikolici sredi gozda. Zdaj so za njim ostali spomini domačinov, ki poudarjajo, da je bil predvsem človek, ki nikomur ni želel nič slabega.