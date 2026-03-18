Brežiški policisti prijeli dvojico, osumljeno vlomov v prodajalne in zidanice

Brežiški policisti so prijeli mladoletnika in 48-letnika, za katera sumijo, da sta na širšem območju Brežic izvedla več vlomov. Prvi je vlamljal v prodajalne, drugi pa v zidanice, oba pa so že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V noči na 3. marec so bili policisti obveščeni o več vlomih in poskusih vlomov v prodajalne v Brežicah. Neznanec je skozi vrata vlomil v pet poslovnih prostorov in odnesel različne izdelke, pri čemer je povzročil za okoli 4000 evrov škode.

Preiskava jih je pripeljala do mladoletnika, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi podobnih dejanj. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

48-letnik pa naj bi v začetku marca v Vrhovski vasi vlomil v več zidanic. Odnesel je prehrambene izdelke iz z vlomi povzročil večjo premoženjsko škodo. Na kraju so ga zalotili občani in ga zadržali do prihoda policistov.

48-letnika so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so še sporočili.