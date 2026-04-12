Brutalen napad pred OŠ Drska, skupina mladih je pretepla šolskega hišnika, imamo odgovor policije

Na Osnovni šoli Drska se je včeraj zvečer zgodil resen incident, v katerem je skupina mladih napadla šolskega hišnika in ga poškodovala. Po poročanju Dolenjskega lista se je dogodek odvil okoli 19. ure, ko je hišnik nameraval zakleniti šolsko stavbo. Na hodniku je zalotil mladoletnika, ki se je po prostoru vozil z električnim skirojem. Po opozorilu naj se odstranijo (ni bil namreč sam, pred šolo je bila skupina še približno dvajsetih vrstnikov) pa se je del najbolj razboritih spravil nanj.

Napadalci so ga podrli na tla ter ga začeli udarjati in brcati. Po prihodu policije so se razbežali, nekaj oseb pa naj bi policisti po neuradnih informacijah vendarle izsledili in odpeljali na policijsko postajo. Poškodovanega hišnika so oskrbeli na novomeški urgenci. Utrpel je več modric, odrgnin in udarcev po telesu.

Že dlje časa se soočajo s težavami vandalizma

Na šoli se sicer že dlje časa soočajo s težavami vandalizma. Po koncih tedna v okolici pogosto ostajajo razbite steklenice, pločevinke in drugi odpadki. Po neuradnih informacijah naj bi se težave, podobne tistim na OŠ Grm, v zadnjem obdobju preselile tudi na območje Drske. Dogodek se je zgodil na dan, ko je šola gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank.

Odgovor Policije: Policisti PP Novo mesto nadaljujejo s preiskavo

Za uradne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Novo mesto. Predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik Rangus je pojasnila, da so v širši okolici policisti izsledili štiri mladoletne osumljence in pri enemu izmed njih našli prepovedano drogo.

»11. aprila okoli 19. 30 smo bili obveščeni, da naj bi na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu več mlajših moških kršilo javni red in mir ter napadlo oškodovanca. Ta je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so nemudoma začeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev, ki so po napadu pobegnili. V širši okolici so izsledili štiri mladoletne osumljence in pri enemu izmed njih našli prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so jih po zaključenem postopku prevzeli na policijski postaji. Policisti PP Novo mesto nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.«