Brutalen napad v okolici Kopra: moškega pretepli in brcali v glavo in obraz, policisti obravnavajo tudi nasilje v družini

Koprski policisti so včeraj ob 13.46 prejeli prijavo fizičnega napada v okolici Kopra. Po doslej zbranih obvestilih naj bi 29-letni domačin večkrat udaril 48-letnega moškega v glavo in obraz, zaradi česar je ta padel na tla. Napadalec naj bi ga nato še večkrat brcnil. Oškodovanec je utrpel več vidnih poškodb po obrazu.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili identiteto osumljenca. Po zaključku preiskave bodo zoper njega zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Po prijavi pretepa odkrili sum nasilja v družini

Le nekaj minut pozneje, ob 14.07, so koprski policisti posredovali še zaradi prijave pretepa na območju Kopra. Na kraju so ugotovili, da je prišlo do spora med nekdanjima partnerjema, ki sprva nista želela podati prijave. Policisti so ju zato opozorili po določilih Zakona o nalogah in pooblastilih policije. V nadaljevanju postopka so se pri razgovoru s 65-letno žensko pokazali razlogi za sum, da je 22-letni moški dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje nad članico družine, s katero je živel v skupnem gospodinjstvu.

Policisti so zoper osumljenca uporabili prisilna sredstva za vezanje in vklepanje ter mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Dogodek obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini. O ugotovitvah bodo s kazensko ovadbo seznanili pristojno državno tožilstvo. Podrobnosti obeh primerov je sporočila Loris Čendak, vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Koper.