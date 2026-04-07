Brutalen obračun pri Grosuplju: moškega porinili v ribnik in pretepli

Na območju Grosuplja je včeraj prišlo do kaznivega dejanja nasilništva, v katerem je bil poškodovan moški. Po doslej zbranih podatkih se je incident zgodil pri enem izmed ribnikov, spor med več osebami pa naj bi izbruhnil zaradi ribolova brez ustreznih dovolilnic.

Po podatkih policije sta osumljenca, ki sta bila v družbi še dveh žensk, oškodovanca fizično napadla, ga poškodovala, porinila v ribnik in ga nato še pretepla. Po dejanju so vsi skupaj s kraja odšli in se odpeljali z vozilom. Poškodovanemu je bila na kraju nudena zdravniška pomoč, nato pa so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti so takoj po prijavi začeli intenzivno preiskavo. Opravili so ogled kraja dogodka in zavarovali sledi. Na podlagi opisa, posnetkov vozila in drugih zbranih informacij so nato izsledili ter prijeli 21-letnega in 19-letnega osumljenca, ki sta jima odvzeli prostost. Preiskava kaznivega dejanja nasilništva še poteka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.