Brutalni rop: namesto dekleta sta ga pričakala dva z noži in boksarjem

ROP V CELJU

Mlajši moški, dva celo mladoletna, so se na spletu lažno predstavljali za dekle in vabili v past. Oškodovanec srednjih let brutalno pretepen končal v bolnišnici.

Ropa, posebno hude telesne poškodbe, poskusa izsiljevanja, zlorabe in poskusa zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva sta osumljena dva mladeniča, eden od njiju je še mladoleten, ki so ju celjski kriminalisti prejšnji teden pospremili k preiskovalnemu sodniku celjskega okrožnega sodišča, ta pa je obema odredil pripor. Nekaj podrobnosti intenzivne kriminalistične preiskave v zvezi z brutalnim ropom, katerega žrtev je bil Ljubljančan, gre za moškega srednjih let, je razkril vodja sektorja celjskih kriminalistov na Policijski upravi Celje Aleš Slapnik. Kot je poudaril, preiskava, ki poteka že ...