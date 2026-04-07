Brutalno na Ajševici! Pristopil do mize, kjer so bili trije neznani moški in enega udaril v obraz, sledil kaos

Danes po 7. uri zjutraj so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o kršitvi javnega reda in miru, ki jo je povzročil moški v enem od gostinskih lokalov v središču Nove Gorice. Policisti so zoper njega ukrepali oziroma mu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev zakonodaje.

V lokalu na Ajševici prišlo do fizičnega spora med gosti lokala

Policisti Policijske postaje Nova Gorica pa so v ponedeljek ob 19.44 prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu na območju Ajševice (Mestna občina Nova Gorica), kjer je prišlo do fizičnega spora med gosti lokala. Po prvih zbranih podatkih je kršitelj pristopil do mize, kjer so bili trije neznani moški in enega udaril v predel obraza. Drugi moški je kršitelja prijel in vrgel po tleh, nato pa so vsi štirje udeleženci zapustili lokal. Pri tem je kršitelj utrpel telesne poškodbe in so mu kasneje nudili zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici. Omenjeni primer novogoriški policisti še preiskujejo.