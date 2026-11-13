Burja udarila z vso silo! Primorska avtocesta popolnoma zaprta, vozniki obstali pred zaporo

Močna burja povzroča velike težave v prometu! Na primorski avtocesti je zaradi silovitega vetra popolnoma zaprt odsek med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane. Vozniki, ki se z Obale odpravljajo proti notranjosti države, morajo računati na ovire.

Na primorski avtocesti A1 Koper–Ljubljana so zaradi močne burje uvedli popolno zaporo med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri Ljubljane, poroča prometnoinformacijski center. Zaprt je tudi uvoz na avtocesto pri Kastelcu v smeri Ljubljane.

Zapora vpliva na eno najpomembnejših prometnih povezav med slovensko Obalo in notranjostjo države. Voznikom lahko povzroči precejšnje nevšečnosti, še posebej v petek zvečer, ko se številni vračajo z Obale.

Kdaj bodo avtocesto znova odprli?

Za zdaj ni znano, kdaj bodo pristojni odsek ponovno odprli za promet. Zaporo so uvedli zaradi nevarnih vremenskih razmer, saj lahko močni sunki burje resno ogrozijo varnost voznikov.

Voznikom svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere in upoštevajo prometno signalizacijo ter navodila pristojnih služb.