Burna noč na Obali! Ženska partnerja napadla z nožem, oče in sin obračunala z žensko, drama tudi pred lokalom

Koprski in izolski policisti so imeli polne roke dela. V le nekaj urah so obravnavali tri nasilne incidente.

Prišla po kamnito korito, končala s poškodovano ustnico

Prvi incident so koprski policisti obravnavali ob 17.55 v okolici Kopra, kjer je izbruhnil spor med nekdanjima partnerjema. Po doslej zbranih informacijah je skupina oseb prišla na naslov, da bi odpeljala kamnito korito. Toda namesto mirnega prevzema je prišlo do hudega prepira. Med sporom naj bi 72-letni moški zadrževal prijaviteljico, njegov 48-letni sin pa naj bi jo udaril po obrazu in pljunil vanjo. Ženska je pri tem utrpela lažjo poškodbo ustnice. Policisti primer obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. A zapletov s tem še ni bilo konec. Oškodovanka je naknadno prijavila tudi tatvino betonskega korita, vrednega približno 250 evrov. Policisti še zbirajo obvestila, po končanem postopku pa bodo ustrezno ukrepali.

Partnerja napadla z nožem, nasilja osumljena tudi nad šestletnim otrokom

Še precej bolj pretresljiv primer so koprski policisti obravnavali ob 22.26, ko so prejeli prijavo nasilja v družini na območju Kopra. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi 40-letna ženska dalj časa izvajala psihično in fizično nasilje nad svojim prav tako 40-letnim zunajzakonskim partnerjem.

Med zadnjim sporom naj bi ga najprej žalila, nato pa napadla z nožem in ga lažje poškodovala po nogi. Toda policisti so med zbiranjem obvestil naleteli še na posebej skrb vzbujajoče okoliščine. Ugotovili so namreč tudi sum nasilnega ravnanja nad njunim šestletnim otrokom. Zato primer obravnavajo zaradi suma dveh kaznivih dejanj: nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Policisti so osumljenko izsledili in ji na kraju ustno izrekli ukrep prepovedi približevanja. Po končani preiskavi bodo zoper njo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ni bil na seznamu gostov, zato je začel groziti

Tretji incident se je zgodil ob 23.49 pred gostinskim lokalom v Izoli, kjer je potekala zasebna zabava. Na prizorišče je prišel 51-letni moški, ki pa ga ni bilo na seznamu povabljenih gostov. Varnostnik mu je zato zavrnil vstop.

Moški se z zavrnitvijo očitno ni sprijaznil. Po policijskih ugotovitvah je začel žaliti varnostnika in organizatorja zabave ter jima groziti s pretepom.

V dogajanje se je nato vključil še 17-letnik, ki je prav tako žalil in grozil obema. Policisti so morali zaradi zagotavljanja varnosti postopka zoper 51-letnika uporabiti sredstva za vezanje in vklepanje. Starejšemu moškemu so izdali plačilni nalog in uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog.