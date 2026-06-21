Burna noč v Pivki: grozil z nožem, vozil brez dovoljenja, bežal in poškodoval intervencijsko vozilo

V Pivki je okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal s kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal v vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval.

Policisti so v Pivki posredovali ob 00.30, a se je tedaj moški že odpeljal s kraja. Izsledili so ga v Petelinjah in ga poskušali ustaviti, vendar voznik znakov za ustavljanje ni upošteval in je vožnjo nadaljeval v smeri Pivke. Tam je zavil proti Slovenski vasi, po nekaj minutah pa so ga vendarle ustavili, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so ugotovili, da kršitelj ne poseduje vozniškega dovoljenja, odrejen preizkus alkoholiziranosti pa je odklonil. Vozilo so mu zasegli in zoper njega odredili pridržanje. V nadaljevanju so ga namestili v intervencijsko vozilo, v katerem je z nogo poškodoval vrata.

Pristojni bodo zoper moškega zaradi prometnih prekrškov napisali obdolžilni predlog, zaradi poškodovanja intervencijskega vozila pa tudi kazensko ovadbo. V zvezi s prijavo groženj z nožem pa še zbirajo podatke.