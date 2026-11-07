Burno na Dolenjskem in v Beli krajini: dva napadla moškega, ponoči sta se stepla še družinska člana

Policisti so na Dolenjskem in v Beli krajini imeli opravka z dvema nasilnima dogodkoma. Policisti Policijske postaje Črnomelj so ob 18.19 obravnavali pretep, v katerem sta dve osebi napadli moškega. Ta je v napadu utrpel lažje telesne poškodbe. Kaj je botrovalo obračunu in v kakšnih okoliščinah se je zgodil, policisti niso pojasnili.

Družinski spor se je končal s poškodbami

Nekaj ur pozneje, ob 1.17, so morali posredovati še policisti Policijske postaje Novo mesto. Tokrat je prišlo do spora med družinskima članoma, ki se je prav tako končal z nasiljem. Oba udeleženca sta utrpela lažje telesne poškodbe, zaradi katerih sta poiskala zdravniško pomoč. Policisti so sporočili, da bodo v zvezi z dogodkom podali kazensko ovadbo.

Podrobnosti o vzrokih za spor in razmerju med udeležencema niso razkrili.