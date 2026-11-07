Burno na Dolenjskem in v Beli krajini: dva napadla moškega, ponoči sta se stepla še družinska člana

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Policisti so na Dolenjskem in v Beli krajini imeli opravka z dvema nasilnima dogodkoma. Policisti Policijske postaje Črnomelj so ob 18.19 obravnavali pretep, v katerem sta dve osebi napadli moškega. Ta je v napadu utrpel lažje telesne poškodbe. Kaj je botrovalo obračunu in v kakšnih okoliščinah se je zgodil, policisti niso pojasnili.
Nekaj ur pozneje, ob 1.17, so morali posredovati še policisti Policijske postaje Novo mesto. Tokrat je prišlo do spora med družinskima članoma, ki se je prav tako končal z nasiljem. Oba udeleženca sta utrpela lažje telesne poškodbe, zaradi katerih sta poiskala zdravniško pomoč. Policisti so sporočili, da bodo v zvezi z dogodkom podali kazensko ovadbo.
Podrobnosti o vzrokih za spor in razmerju med udeležencema niso razkrili.
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