Burno na Dolenjskem: zakonca sta se sprla, ženska žalila pred lokalom, druga pa si je izmislila pretep!

Policisti na Dolenjskem in v Posavju so imeli opravka s tremi nenavadnimi dogodki. V Meniški vasi so morali posredovati zaradi spora med zakoncema, v Krškem je ženska pred gostinskim lokalom žalila drugo osebo, v Novem mestu pa so ugotovili, da je bila prijava domnevnega pretepa lažna.

V Meniški vasi so tako policisti ob 17.39 posredovali zaradi spora med zakoncema. Kaj natančno je privedlo do nesoglasja, policija ni pojasnila, očitno pa je bilo dogajanje takšno, da so morali posredovati možje postave. Zaradi kršitve javnega reda in miru bodo postopek uvedli zoper oba zakonca.

Žaljivke pred gostinskim lokalom

Nekaj ur pozneje, ob 21.46, so policisti posredovali še v Krškem. Tam so prejeli prijavo, da je ženska pred enim od gostinskih lokalov žalila drugo osebo. Zaradi neprimernega vedenja jo čaka prekrškovni postopek.

Prijavila pretep, ki ga sploh ni bilo

Za še en nenavaden primer so poskrbeli dogodki v Novem mestu. Ob 0.25 so policisti prejeli prijavo domnevnega pretepa in odšli preverit, kaj se dogaja. Toda na kraju so ugotovili, da prijava ni bila resnična. Namesto da bi obravnavali udeležence pretepa, bodo zdaj uvedli postopek zoper prijaviteljico, in sicer zaradi lažne naznanitve prekrška.