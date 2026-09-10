Burno popoldne: v Mariboru več moških napadlo enega, na Jesenicah 57-letnik razgrajal po trgovini

Policisti so imeli opravka z dvema precej burnima dogodkoma. V Mariboru naj bi več moških fizično obračunalo z drugim moškim, ki je končal v bolnišnici, na Jesenicah pa je moral 57-letnik po incidentu v trgovini celo v pridržanje.

Na območju Tabora v Mariboru so bili policisti tako včeraj okoli 14.30 obveščeni o fizičnem obračunu. Po doslej znanih informacijah naj bi več moških napadlo drugega moškega. Oškodovanca so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan. Policisti okoliščine dogodka še preverjajo in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva.

Razgrajal tudi pred policisti

Nemirno je bilo tudi na Jesenicah. Tam so policisti včeraj nekaj po 15. uri obravnavali 57-letnika, ki naj bi se na javnem prostoru nasilno, drzno in nedostojno vedel do zaposlenih v trgovini. Njegovo vedenje se ni umirilo niti po prihodu policistov. Po navedbah policije ni upošteval zakonitih ukrepov uradnih oseb, zato so mu odredili pridržanje. Zoper 57-letnika policisti vodijo prekrškovni postopek.