Policisti so imeli opravka z dvema moškima, ki se nista želela umiriti. Tako o so posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v trgovini, kjer naj bi moški udaril varnostnika. A tudi prihod policistov ga očitno ni ustavil, saj je ob njihovem prihodu želel nadaljevati s kršitvami, zato so mu odredili pridržanje.

Pijan za volanom, nato še nad policista

Nič manj burno ni bilo na Ptuju, kjer so policisti obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,73 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so poleg tega ugotovili, da je moški sedel za volan kljub ukrepu začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. A s tem njegovih kršitev še ni bilo konec. Med postopkom je policiste žalil, enega od njih pa je želel celo udariti.

Policisti so mu zasegli vozilo, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali tudi plačilni nalog.