Burno v okolici Kopra: 43-letnica partnerju grozila z nožem, nato vzela stol in ...

V četrtek ob 23.05 so policisti posredovali v enem izmed naselij v okolici Kopra zaradi spora med partnerjema. Ugotovljeno je bilo, da je 43-letna ženska partnerju najprej grozila z nožem, nato pa ga s stolom udarila v glavo. Pri tem mu je povzročila lažjo telesno poškodbo v obliki razpočne rane na čelu.

Kršiteljici so izrekli ukrep prepovedi približevanja

Policisti so na kraj poklicali zdravnika, vendar je poškodovani zdravniško pomoč odklonil. Kršiteljici so izrekli ukrep prepovedi približevanja in ji odredili, da zapusti stanovanje, kar je upoštevala.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivi dejanji grožnje po 135. členu in lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika.