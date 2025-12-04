Cariniki so preprečili nelegalen vnos 10,2 milijona kosov cigaret (FOTO)

Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) so v ponedeljek, 17. novembra 2025 v koprskem pristanišču ob pregledih pošiljk odkrili večjo količino neprijavljenih cigaret. Pošiljka je prispela v ladijskem zabojniku in je bila namenjena tržišču Evropske unije.

Cigarete niso bile opremljene s trošarinskimi oznakami, prav tako ne izpolnjujejo določb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. S tem odkritjem so cariniki preprečili oškodovanje proračuna v vrednosti skoraj 2 milijona evrov.

O odkritju je bila obveščena policija, ki je prevzela obravnavo kaznivega dejanja. Zasežene cigarete se ne smejo prodajati in bodo skladno s Carinskim zakonikom Unije (CZU) uničene, kot so sporočili s FURS.