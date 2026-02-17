Čas pri spletnih goljufijah se meri v sekundah, bodite previdni

Svetovni splet in digitalne tehnologije so postali neločljiv del vsakdanjega življenja. Omogočajo nam hitro komunikacijo, lažje poslovanje in dostop do informacij, hkrati pa odpirajo vrata tudi tistim, ki zaupanje ljudi izkoriščajo za lastno korist. Prav zato je bila tema strokovnega večera, ki ga je organizirala Lions podružnica Panonke, še kako na mestu – spletne prevare danes ne ogrožajo več le posameznikov, temveč celotno skupnost. V kulturni dvorani Krajevne skupnosti Puconci se je zbralo več kot 50 občanov, predvsem starejše populacije, ki jim je dogodek ponudil redko priložnost, da o nevarnostih spleta slišijo neposredno od strokovnjakov, ki se s to problematiko srečujejo vsak dan v praksi, obiskovalci pa so dobili tudi odgovore na svoja številna vprašanja iz prve roke. Namen srečanja je bil ozaveščati in opremiti ljudi z znanjem, ki je – kot so poudarili vsi govorci – edina prava zaščita pred spletnimi goljufi.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Splet ni sovražnik – nevarno je neznanje

Kriminalistični inšpektor Darjan Bencak iz Policijske uprave Murska Sobota je v svojem nastopu jasno poudaril, da splet sam po sebi ni nevaren, nevarno pa je, če vanj vstopamo nepoučeni in brez razumevanja tveganj. Ob tem je navedel zaskrbljujoč podatek, da spletne goljufije v lokalnem okolju letno povzročijo približno 1,5 milijona evrov škode, pri čemer številni primeri sploh niso prijavljeni. Posebej je izpostavil, da oškodovance pogosto spremlja občutek sramu, zaradi katerega se ne odločijo za prijavo. A prav to daje goljufom dodaten zagon. »Ni vprašanje, ali bodo spletne prevare obstajale tudi v prihodnje, temveč le, kdo bo naslednja žrtev,« je opozoril Bencak in dodal, da je pri sodobnih prevarah hitro ukrepanje ključnega pomena, saj se čas pri spletnih goljufijah meri v sekundah.

FOTO: O. B.

Ko lahko žrtev nehote postane storilec

Pravni vidik spletnih goljufij je osvetlila okrožna državna tožilka Petra Špilak z ODT Murska Sobota. Pojasnila je, da je več kot polovica spletnih prevar mednarodnih, kar pregon storilcev močno otežuje. Statistični podatki kažejo strm porast teh kaznivih dejanj – leta 2017 so obravnavali 171 primerov spletnih goljufij, leta 2022 pa že kar 752. Posebej je opozorila na manj znano, a zelo nevarno past, ko se posameznik lahko nehote znajde celo v vlogi storilca kaznivega dejanja pranja denarja. To se lahko zgodi, če oseba prejme nepričakovano nakazilo, ki ga nato na prošnjo neznanca, ki se celo opraviči, da se je pri nakazilu zmotil, nakaže naprej nekomu tretjemu. V takšnih primerih je edino pravilno ravnanje takojšnje obvestilo policije.

Strokovnjakom je prisluhnilo kar veliko zainteresiranih krajanov. FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Ni sramotno postati žrtev spletne prevare, s prijavo namreč ne zaščitimo le sebe, temveč tudi druge. V svetu, kjer nas goljufi pogosto skušajo ujeti s časovnim pritiskom, je največja zaščita prav to, da si vzamemo trenutek za premislek in ne sledimo slepo obljubam goljufov.

Banka nikoli ne zahteva podatkov po telefonu

O finančni varnosti in bančnih prevarah je spregovoril Gorazd Mavretič, direktor podružnice NLB Novo mesto. Njegovo osrednje sporočilo je bilo preprosto, a izjemno pomembno: z bančnimi karticami in podatki moramo ravnati enako previdno kot z gotovino. Poudaril je, da bančni uslužbenci nikoli ne kličejo strank z zahtevo po številki kartice, PIN-kodi ali drugih osebnih podatkih, prav tako banka nikoli ne zahteva vnosa PIN-a na spletnih straneh. Med osnovnimi varnostnimi ukrepi je izpostavil še zaščito mobilnega telefona, saj je prav ta danes pogosto ključ do naših finančnih podatkov.

Ustavite se, preverite in se posvetujte

O poštnih in dostavnih prevarah je spregovoril Sebastjan Petek, izvršni direktor za korporativno varnost in nadzor na Pošti Slovenije. Pojasnil je, da je vsebina pošiljk ustavno varovana in da je pošta v večini primerov le posrednik, ki ga goljufi spretno uporabljajo. Ob tem je poudaril, da je v ozadju skoraj vsake prevare človeški dejavnik – trenutek nepazljivosti, hitenja ali zaupanja. Zato je izpostavil temeljno pravilo spletne varnosti: ustavite se, preverite in se posvetujte z nekom, ki ima več znanja. Opozoril je tudi na pomembno vlogo nacionalnega odzivnega centra SI-CERT, kjer so na voljo preverjene informacije in konkretni primeri aktualnih spletnih prevar.

Znanje kot oblika pomoči

Dogodek Lions podružnice Panonke je znova potrdil, da pomoč skupnosti ne pomeni zgolj finančne podpore, temveč tudi prenos znanja in izkušenj. Prav znanje posamezniku omogoča, da ostane varen, miren in samozavesten v digitalnem okolju. Sklepno sporočilo večera je bilo enotno: če se nekaj zdi sumljivo, to skoraj zagotovo tudi je. Ni sramotno postati žrtev spletne prevare, s prijavo namreč ne zaščitimo le sebe, temveč tudi druge. V svetu, kjer nas goljufi pogosto skušajo ujeti s časovnim pritiskom, je največja zaščita prav to, da si vzamemo trenutek za premislek in ne sledimo slepo obljubam goljufov, so sklenili v Puconcih.