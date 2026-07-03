Če poslujete z gotovino, imajo mariborski policisti za vas sporočilo

Mariborski policisti so v sredo obravnavali tri primere, povezane s sumi, da gre za ponarejen denar. V gostinskem lokalu je neznanec unovčil bankovce za 20 evrov, v enem primeru je neznanec unovčil 20 evrske bankovce na bencinskem servisu in v enem primeru 50 evrske bankovce v poslovalnici banke. Zaradi tega pozivajo vse, ki poslujejo z gotovino, k previdnosti. Nato so sporočili,da so v četrtek obravnavali še dva primera, povezana s sumom, da gre za ponarejen denar. V gostinskem lokalu je neznanec vnovčil bankovec za 100 evrov, na bencinskem servisu pa bankovec za 20 evrov.

Če posumite, da imate ponarejen bankovec, z njim, ne plačujte, saj je dajanje ponarejenega denarja v obtok kaznivo, če veste, da je ponarejen. Bankovec čim manj prijemajte, da se ohranijo morebitne sledi. Zapomnite si, kje in od koga ste ga prejeli, če je to mogoče. O sumu čim prej obvestite policijo ali banko ter jim bankovec izročite v pregled.

Kako prepoznati ponarejen bankovec?