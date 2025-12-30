Čehinja Leona potovala preko Avstrije v Slovenijo, nato se je za njo izgubila vsaka sled

Slovenska policija je bila s strani čeških varnostnih organov obveščena, da je pogrešana 32-letna češka državljanka Leona Leova, ki bi lahko bila v Sloveniji.

Nazadnje so jo opazili 24. oktobra 2025, ko je iz Berlina potovala v Prago in nato preko Avstrije nadaljevala pot v Slovenijo.

Opis pogrešane

Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave in ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, in sicer motiv dveh ljudi, kvadratov. Pri sebi bi lahko imela zelen nahrbtnik znamke Cattara.