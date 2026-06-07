  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JAVNI RED IN MIR

Cela drama pri Kopru: ponorela njena sestra, ozmerjala fanta, a se je vmešala še njegova mama

Policisti so izdali kopico plačilnih nalogov.
Policisti so izdali kopico plačilnih nalogov. FOTO: Ljubo Vukelič
Policisti so izdali kopico plačilnih nalogov. FOTO: Ljubo Vukelič
M. U.
 7. 6. 2026 | 15:59
1:28
A+A-

Burna sobota je bila na obali. Tako so v soboto ob 19.55 bili policisti napoteni v okolico Portoroža, od koder je klicala občanka in prijavila, da je do njenega stanovanja prišla soseda, ki se ne želi odstraniti izpred njenega stanovanja ter kriči nanjo in jo žali. Policisti so 39-letni ženski zaradi nedostojnega vedenja izdali plačilni nalog.

image_alt
Norija v Komnu: 27-letnik, vidno pijan, skočil na streho parkiranega avtomobila

Policisti so ob 20.25 posredovali v okolici Kopra, kjer naj bi prišlo do prepira. Ugotovljeno je bilo, da je na domačem naslovu prijaviteljica priredila zabavo, pri čemer je na kraj prišla njena sestra in jo zmerjali in žalila. Slednja je nato ozmerjala še fanta njene sestre in ga tudi udarila po obrazu. Do napadalne ženske je nato pristopila fantova mama, ki jo je z roko udarila po obrazu. Obema so policisti na kraju izdali plačilne naloge.

Policisti so bili ob 21.38 napoteni v Izolo. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do spora med dvema moškima, pri čemer se je 45-letni moški vedel do drugega agresivno in nedostojno ter ga žalil in mu ob tem z roko dal nekaj klofut. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijaPU Koperkršil javni red in mir
ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
VODITELJICA

Monika Tavčar tri leta po bolezni: »To je bila velika življenjska lekcija« (Suzy)

Za sproščeno podobo pred kamerami se skrivajo življenjske preizkušnje, zgodnje vstajanje, naporni ritmi in pomembna spoznanja o tem, kako nujno je včasih sebe postaviti na prvo mesto.
7. 6. 2026 | 16:40
16:15
Bulvar  |  Domači trači
GLASBA, KI POVEZUJE EVROPO

Evrovizijska vročica se je z Dunaja preselila v Celje

Tradicionalno srečanje je znova združilo evrovizijske navdušence iz Slovenije in tujine.
Mojca Marot7. 6. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Slovenija
KRVAV OBRAČUN

Ekskluzivna fotografija streljanja pod Šmarno goro: po zraku maha s pištolo, drugi beži (FOTO)

Oseba, ki je bila ranjena s strelnim orožjem, po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
7. 6. 2026 | 16:14
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
GLIVICE NA NOHTIH

Niso le kozmetična težava: okužba, ki se rada vrača

Če se okužba ne zdravi, se pogosto razširi na več nohtov, zaradi česar ti postanejo trajno deformirani, krhki in boleči: hoja lahko postane neprijetna, tveganje za bakterijske okužbe pa se znatno poveča
Ema Bubanj7. 6. 2026 | 16:00
15:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Cela drama pri Kopru: ponorela njena sestra, ozmerjala fanta, a se je vmešala še njegova mama

Policisti so izdali kopico plačilnih nalogov.
7. 6. 2026 | 15:59
15:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETEP PRED ZNANO GOSTILNO

Brutalen obračun pred streljanjem pod Šmarno goro! Letele so pesti in stoli (FOTO)

Besedni spor se je v nekaj trenutkih sprevrgel v silovit pretep.
Kaja Grozina7. 6. 2026 | 15:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki