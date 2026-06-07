Cela drama pri Kopru: ponorela njena sestra, ozmerjala fanta, a se je vmešala še njegova mama

Burna sobota je bila na obali. Tako so v soboto ob 19.55 bili policisti napoteni v okolico Portoroža, od koder je klicala občanka in prijavila, da je do njenega stanovanja prišla soseda, ki se ne želi odstraniti izpred njenega stanovanja ter kriči nanjo in jo žali. Policisti so 39-letni ženski zaradi nedostojnega vedenja izdali plačilni nalog.

Policisti so ob 20.25 posredovali v okolici Kopra, kjer naj bi prišlo do prepira. Ugotovljeno je bilo, da je na domačem naslovu prijaviteljica priredila zabavo, pri čemer je na kraj prišla njena sestra in jo zmerjali in žalila. Slednja je nato ozmerjala še fanta njene sestre in ga tudi udarila po obrazu. Do napadalne ženske je nato pristopila fantova mama, ki jo je z roko udarila po obrazu. Obema so policisti na kraju izdali plačilne naloge.

Policisti so bili ob 21.38 napoteni v Izolo. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do spora med dvema moškima, pri čemer se je 45-letni moški vedel do drugega agresivno in nedostojno ter ga žalil in mu ob tem z roko dal nekaj klofut. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.