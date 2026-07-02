Celjana opeharili za 12.000, občana iz Radovljice za kar 90.000 evrov

Radovljiški policisti so v sredo popoldne sprejeli prijavo oškodovanca o spletni goljufiji, s katero ga je storilec spravil v zmoto s pretvezo o dobičkonosnosti s kripto valutami.

Kaj svetuje policija? Policija v zadnjem obdobju obravnava različne spletne goljufije, ki se začnejo s klici lažnih trgovcev s kripto valutami. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, ki so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ponovno pozivamo imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in oškodovanje takoj prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.

Po podatkih s katerimi razpolagajo, je sledil njegovim navodilom po telefonu in elektronski pošti ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je storilec izvršil več transakcij in si z računa prilastil za več kot 90.000 evrov. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Opeharili so za vloženih 12.000 evrov

Tudi celjski policisti so v sredo obravnavali dve spletni prevari.V enem primeru so neznanci kontaktirali občanko pod pretvezo, da ji želijo nakazati denar, ki ga je zaslužila s trgovanjem s kripto valutami, nakar so ji z njenega transakcijskega računa na račun v Litvi nakazali denar. V drugem primeru so neznanci pretentali občana, ki je v spletno igralnico vložil 12.000 evrov in si nato z igranjem spletnega pokra priigral visok dobiček. Ko je poskušal priigran denar nakazati na svoj račun, so mu blokirali profil. Ne le, da ni dobil dobička, opeharili so ga še za vloženih 12.000 evrov.