  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LAŽNA NALOŽBA

Celjanka nasedla klicu in obljubam neznanca, ostala je brez 29.000 evrov

Kot opisujejo na PU Celje, je žensko sredi julija kontaktiral neznanec prek tuje telefonske številke in jo prepričal o donosni naložbi pri vložkih v nakup zlata in nafte.
Ko je posumila, da bi šlo lahko za prevaro, je o tem obvestila policiste. FOTO: Chatgpt
Ko je posumila, da bi šlo lahko za prevaro, je o tem obvestila policiste. FOTO: Chatgpt
I. R.
 1. 9. 2026 | 09:02
1:21
A+A-

Policisti preiskujejo naložbeno prevaro, v kateri je občanka zaradi lažnih obljub o dobičku pri trgovanju z zlatom in nafto izgubila 29.000 evrov.

Kot opisujejo na PU Celje, je žensko sredi julija kontaktiral neznanec prek tuje telefonske številke in jo prepričal o donosni naložbi pri vložkih v nakup zlata in nafte. Občanka je najprej kupila za dobrih 2000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu, nato pa v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27.000 evrov. Ko je posumila, da bi lahko šlo za prevaro, je o tem obvestila policiste.

Kot poudarjajo na celjski policijski upravi, gre pri naložbenih prevarah pogosto za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kripto valute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Kaj lahko storite? »Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke,« svetujejo policisti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prevarazlatonafta
ZADNJE NOVICE
10:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KOMARJI

Na Hrvaškem že sedem okužb z virusom, dve osebi na respiratorju: virus našli tudi v poginulih vranah

Na Hrvaškem so letos do zdaj potrdili sedem okužb z virusom Zahodnega Nila, pri čemer so se pri treh okuženih pojavili simptomi bolezni, štirje pa jih niso imeli.
1. 9. 2026 | 10:10
10:05
Lifestyle  |  Stil
TEST

Honor magic V6: eleganca in trpežnost v enem

Honor magic V6 je eden najtanjših in najlažjih prepogljivih telefonov na trgu; odlične kamere, zmogljiv procesor, trpežno ohišje in dolgoživa baterija.
Staš Ivanc1. 9. 2026 | 10:05
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Polona Juh: Šla bi, daleč bi šla

Igralska prvakinja Polona Juh iskreno o ženskah in njihovi moči, patriarhatu, ljubezni, družini ter o tem, zakaj še vedno verjame v spremembe.
Sabina Obolnar1. 9. 2026 | 10:05
10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
PREDSODKI

Tudi mladi bodo, če bodo imeli srečo, enkrat stari

Kakšen je odnos do starejših po svetu in tudi v Sloveniji, ugotavljajo v Amnesty International s kampanjo Age Loud/Staramo se naglas! Pri nas imamo težave z dostopom do zdravstvenega varstva, ker sistem ni dostopen, to je kršitev pravice do zdravja, pravi Elena Sergi.
Simona Fajfar1. 9. 2026 | 10:00
09:57
Novice  |  Svet
POGREB

Znane podrobnosti zadnjega slovesa od Kristine Kovačević Hitrec: »Ne potrebujemo komentarjev, potrebna sta razumevanje in molitev«

Po njeni smrti se je oglasila družina in javnost prosila, naj spoštuje njihovo zasebnost. V sporočilu so poudarili, da za seboj pušča šest otrok in družino, ki se sooča z nepredstavljivo bolečino in izgubo.
1. 9. 2026 | 09:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki