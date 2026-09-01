Celjanka nasedla klicu in obljubam neznanca, ostala je brez 29.000 evrov

Policisti preiskujejo naložbeno prevaro, v kateri je občanka zaradi lažnih obljub o dobičku pri trgovanju z zlatom in nafto izgubila 29.000 evrov.

Kot opisujejo na PU Celje, je žensko sredi julija kontaktiral neznanec prek tuje telefonske številke in jo prepričal o donosni naložbi pri vložkih v nakup zlata in nafte. Občanka je najprej kupila za dobrih 2000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu, nato pa v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27.000 evrov. Ko je posumila, da bi lahko šlo za prevaro, je o tem obvestila policiste.

Kot poudarjajo na celjski policijski upravi, gre pri naložbenih prevarah pogosto za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kripto valute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Kaj lahko storite? »Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke,« svetujejo policisti.