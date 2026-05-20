NA POTI V SLOVENIJO

Celjska policija preprečila predajo 60 kilogramov kokaina: zasegli tudi 50.000 evrov (FOTO)

Osumljenca naj bi bila del širše kriminalne združbe, policija preiskavo še nadaljuje.
Droga je bila skrita v tovornjaku. FOTO: Policija

Opojni beli prah je končal v rokah policije, in ne pri uličnih prodajalcih. FOTO: Policija

Aleksander Brudar
 20. 5. 2026 | 05:42
3:00
A+A-

Predaja 60 kilogramov kokaina med 53-letnim srbskim ter 36-letnim slovenskim državljanom pred dnevi na Celjskem vsekakor ni šla po načrtih. Srb je drogo v Slovenijo s tovornjakom pripeljal skrito v posebej prirejenem prostoru. Med poskusom predaje je policija oba prijela. Sledila je temeljita preiskava njunih vozil in stanovanjskih prostorov, kjer je bilo, kot so ta teden sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), poleg že omenjene velike količine prepovedane droge zaseženih še približno 50.000 evrov gotovine.

»Osumljenima očitamo izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do petnajstih let,« so poudarili na GPU, kjer pa, ker kriminalistična preiskava še poteka, podrobnejših informacij niso mogli razkriti. Po naših neuradnih podatkih naj bi gotovino odkrili v beemveju Slovenca. Oba moška, ki so ju takoj pridržali, sta menda del večje kriminalne združbe. Za takšno količino mamil bi v ulični prodaji lahko iztržili več milijonov evrov.

Da je Slovenija zaradi geostrateške pozicije priljubljena za razne tihotapce droge, so že v preteklosti dokazali večji zasegi mamil. Za enega največjih velja tisti iz 25. aprila 2018. Takrat so v Luki Koper v vrečah za lepilo za keramiko, ki je bilo namenjeno v podjetje Sarai z Lavrice, odkrili 302,3 kilograma čistega heroina. Le leto in pol po zatem oziroma 29. oktobra 2019 je uslužbencem koprske finančne uprave v oči padel še en ladijski kontejner. V njem naj bi bilo uradno le 437 rol polietilenske folije. A so med podrobnejšim pregledom odkrili 1421 zavojev s heroinom, težkim natanko 729,986 kilograma. Gre za rekorden zaseg te droge in hkrati največji zaseg mamil v Sloveniji. Pregled dokumentacije je razkril, da je pošiljka prispela iz Irana. Naročnik droge naj bi bil madžarski državljan.

V koprskem pristanišču so 14. marca 2024 policisti zasegli 260 kilogramov kokaina, ki je v Slovenijo prispel z brazilsko ladjo s sojo. Aretirali so 36-letnega državljana Brazilije in 41-letnega državljana Albanije. O zgodovinskem zasegu droge v Sloveniji so novembra 2014 koprski policisti govorili, potem ko so v okviru poostrenega nadzora na avtocestnem križu na počivališču Povir v dveh tovornjakih, ki sta prevažala sadje iz Španije v Slovenijo, zasegli skupno 175 kilogramov kokaina. 

Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
