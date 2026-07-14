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Celjska policijska uprava obravnavala kar pet hudih prometnih nesreč, v akcijo je moral tudi helikopter

Štiri so se zgodile v dopoldanskem času, ena pa v popoldanskem.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
M. J.
 14. 7. 2026 | 15:32
 14. 7. 2026 | 15:32
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S Policijske uprave Celje sporočajo, da se je včeraj zgodilo kar pet prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Večina njih se je zgodila v dopoldanskem času. Vsem udeležencem cestnega prometa svetujejo, da naj bodo v teh vročih dneh v prometu še posebej strpni in previdni.

Prva prometna nesreča s hudimi poškodbami, ki so jo obravnavali okoli pol desetih dopoldne, se je zgodila na območju Velike Pirešice. Voznik trikolesnika je po njihovih informacijah nepravilno prehiteval tovorno vozilo in pri tem trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Sam je pri tem dobil hude poškodbe.

Ob podobnem času so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v Javorju, na območju Črne ne Koroškem. »Voznik osebnega vozila je vozil iz smeri Črne proti Slemenu. Pred križiščem za Najevsko lipo je voznik tovornega vozila, ki je vozil pred njim začel zavijati v desno, pri čemer je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in s tem zaprl pot vozniku osebnega vozila, ki je vozil za njim in ga je poskušal prehiteti. Voznik osebnega vozila je med umikanjem zapeljal v levo, na bankino in nato izven vozišča,« so zapisali na omenjeni policijski upravi in dodali, da se je voznik osebnega vozila tako hudo poškodoval, da so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Ni pa bil edini s hudimi poškodbami. Te je dobila tudi njegova sopotnica. 

V nesreči izven Mute trije poškodovani

Približno eno uro kasneje so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila izven naselja Muta. Voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Dravograda proti Muti, je zapeljala na nasprotni vozni pas ravno v trenutku, ko ji je nasproti pravilno pripeljal voznik osebnega vozila. Po informacijah policije je voznik poskušal trčenje preprečiti z umikanjem v desno, a sta vozili vseeno čelno trčili. Več oseb se je pri tem poškodovalo. Povzročiteljica prometne nesreče in sopotnica iz drugega vozila sta se hudo poškodovali, voznik vozila pa lažje. 

Četrto prometno nesrečo, ki se je zgodila v Slovenskih Konjicah, so obravnavali okoli pol enajstih dopoldne. Starejši kolesar je padel in se pri tem hudo poškodoval. Peta prometna nesreča s hudimi poškodbami pa se je zgodila okoli 18. ure, in sicer na regionalni cesti med Žerjavom in Mežico. Po besedah omenjene policijske uprave je voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Žerjava proti Mežici, v desnem preglednem ovinku na prehodu za pešce trčil v kolesarja, ki je pri tem dobil hude poškodbe.

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