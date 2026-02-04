Janija Prednika ovadili kriminalisti

Slovenjgraško tožilstvo je potrdilo, da so celjski kriminalisti zoper nekdanjega poslanca SD Janija Prednika vložili kazensko ovadbo, poroča spletni portal N1. Prednika je zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini septembra lani ovadila njegova bivša partnerka.

Vložitev kazenske ovadbe potrjuje dopis slovenjegraškega tožilstva, ki ga je danes prejel odvetnik Prednikove nekdanje partnerke Radovan Cerjak in v katerem je tožilstvo zapisalo, da so 27. januarja letos od celjskih kriminalistov na podlagi zahteve tožilstva za dopolnitev kazenske ovadbe Prednikove bivše partnerke prejeli »poročilo in kazensko ovadbo«, poroča N1. Tožilstvo lahko ovadbo zavrže, zahteva uvedbo sodne preiskave ali pa vloži neposredno obtožnico.

Predniku bivša partnerica očita psihično in fizično nasilje. Nekdanji poslanec je v odzivu zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa »v stiski odreagiral narobe«. Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije. DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.