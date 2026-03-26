HIŠNE PREISKAVE

Celjski kriminalisti preiskujejo goljufijo na škodo EU: osumljeni naj bi protipravno pridobili skoraj milijon evrov

Preiskava, ki jo usmerja Evropsko javno tožilstvo, se osredotoča na podjetje, ki naj bi pri pridobivanju sredstev predložilo zavajajočo dokumentacijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 26. 3. 2026 | 09:40
Celjski kriminalisti so v torek izvedli več hišnih preiskav zaradi suma goljufije na škodo proračuna Evropske unije. Preiskava, ki jo usmerja Evropsko javno tožilstvo, je potekala na več lokacijah, povezanih s tremi fizičnimi in dvema pravnima osebama na območju Policijske uprave Celje.

Preiskovalci zbirajo dokaze v povezavi s štirimi kaznivimi dejanji goljufije na škodo Evropske unije ter enim poskusom tovrstnega kaznivega dejanja. V središču preiskave je poslovodstvo srednje velikega podjetja z območja Celja, ki naj bi pri pridobivanju evropskih sredstev predložilo zavajajočo dokumentacijo. Po ugotovitvah kriminalistov je podjetje leta 2023 na več kot 20 objektih večje trgovske verige namestilo opremo za proizvodnjo električne energije in za projekt pridobilo sofinanciranje v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020.

Pri tem naj bi odgovorni ministrstvu, pristojnemu za dodeljevanje sredstev, predložili lažne oziroma nepopolne podatke o izvedbi projekta ter prikrili dejansko poreklo vgrajene opreme, s čimer naj bi kršili pogoje javnega razpisa. Na podlagi teh ravnanj naj bi prvoosumljeni s pomočjo še dveh oseb podjetju neupravičeno pridobil približno 955.000 evrov evropskih sredstev, dodatno pa naj bi s poskusom goljufije želeli pridobiti še okoli 215.000 evrov. Preiskava, ki poteka že dlje časa, še ni zaključena. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov, o nadaljnjih postopkih pa bo odločalo pristojno tožilstvo.

Več iz teme

goljufijaprotipravna premoženjska koristpolicijakriminalistipreiskavahišna preiskavaEvropska unija
ZADNJE NOVICE
10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Kdo je slovenski dobavitelj Hoferja, ki dnevno razbije 5000 jajc?

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
09:59
Bulvar  |  Tuji trači
NOV PROJEKT

Novo poglavje zakoncev Susseks: ne boste verjeli, kaj bosta počela

Pri projektu bosta sodelovala z ustvarjalci priljubljene serije.
26. 3. 2026 | 09:59
09:51
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVE OČI

Zdrava hrana za zdrave oči: to jim najbolj koristi

Dolgotrajna uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov povzroča obremenitev in zamegljen vid.
Aleksander Brudar26. 3. 2026 | 09:51
09:50
Novice  |  Slovenija
POT TO NOVE VLADE

Marjan Šarec razkriva zakulisje: Klical me je Tonin, če lahko pride k meni domov ...

Marjan Šarec je v zapisu o povolilnem dogajanju obudil spomin na leto 2018, ko so se začeli politični manevri, NSi pa ga je izigrala in izkoristila zaupanje.
26. 3. 2026 | 09:50
09:45
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Mislili so, da bo poceni … potem so videli račun za vrt

Le redkokdo si predstavlja, da urejanje vrta finančno zlahka konkurira opremljanju notranjosti doma.
Kaja Berlot26. 3. 2026 | 09:45
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNE PREISKAVE

Celjski kriminalisti preiskujejo goljufijo na škodo EU: osumljeni naj bi protipravno pridobili skoraj milijon evrov

Preiskava, ki jo usmerja Evropsko javno tožilstvo, se osredotoča na podjetje, ki naj bi pri pridobivanju sredstev predložilo zavajajočo dokumentacijo.
Kaja Grozina26. 3. 2026 | 09:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
