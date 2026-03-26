Celjski kriminalisti preiskujejo goljufijo na škodo EU: osumljeni naj bi protipravno pridobili skoraj milijon evrov

Celjski kriminalisti so v torek izvedli več hišnih preiskav zaradi suma goljufije na škodo proračuna Evropske unije. Preiskava, ki jo usmerja Evropsko javno tožilstvo, je potekala na več lokacijah, povezanih s tremi fizičnimi in dvema pravnima osebama na območju Policijske uprave Celje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Preiskovalci zbirajo dokaze v povezavi s štirimi kaznivimi dejanji goljufije na škodo Evropske unije ter enim poskusom tovrstnega kaznivega dejanja. V središču preiskave je poslovodstvo srednje velikega podjetja z območja Celja, ki naj bi pri pridobivanju evropskih sredstev predložilo zavajajočo dokumentacijo. Po ugotovitvah kriminalistov je podjetje leta 2023 na več kot 20 objektih večje trgovske verige namestilo opremo za proizvodnjo električne energije in za projekt pridobilo sofinanciranje v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020.

Pri tem naj bi odgovorni ministrstvu, pristojnemu za dodeljevanje sredstev, predložili lažne oziroma nepopolne podatke o izvedbi projekta ter prikrili dejansko poreklo vgrajene opreme, s čimer naj bi kršili pogoje javnega razpisa. Na podlagi teh ravnanj naj bi prvoosumljeni s pomočjo še dveh oseb podjetju neupravičeno pridobil približno 955.000 evrov evropskih sredstev, dodatno pa naj bi s poskusom goljufije želeli pridobiti še okoli 215.000 evrov. Preiskava, ki poteka že dlje časa, še ni zaključena. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov, o nadaljnjih postopkih pa bo odločalo pristojno tožilstvo.