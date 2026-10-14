Celjski narkošoferji vozili mamila po Evropi, vpletena tudi prevozniška podjetja (FOTO)

KOKAIN MED BANANAMI

Policisti razbili kriminalno združbo, Kontejnerja s 5717 kg kokaina jim ni uspelo prevzeti.

»Zaustavili so nas,« je sredi februarja okoli pol dveh zjutraj prek programa za komuniciranje Signal sporočil 37-letni Srb neznanemu sogovorniku. Na Švedsko je poskušal vstopiti kot sovoznik v kamionu slovenskega prevoznika, za volanom katerega je bil njegov leto dni starejši brat, ko ju je zaustavila švedska carina. Sporočila, ki jih je 37-letnik z vzdevkom Soko pošiljal osebi z vzdevkom xy, so nato pričala o slabšanju položaja: »Na pregled. Kaj naj narediva sedaj.« Čez pet sekund je poslal pravilno napoved »Padamo 100 odstotno«, zadnje sporočilo je bilo »Vidijo se palete, brat«. 5,7 TONE ...