Celjski policisti so ga ustavili, ker je nezanesljivo vozil! Vse to je imel v organizmu

Policisti Postaje prometne policije Celje so v nadzoru cestnega prometa, katerega poudarek je bil nadzor psihofizičnih sposobnosti voznikov, ustavili voznika osebnega vozila, ki je nezanesljivo vozil. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili hitri test, ki je pokazal, da je imel v organizmu opiate in amfetamine. Vozniku so odredili še strokovni pregled, ki ga je opravil.

Zoper voznika sledi obdolžilni predlog

Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija izrek 18 kazenskih točk - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje. Ker je voznik med vožnjo uporabljal še telefon, so mu izdali še plačilni nalog.

Na Idrijskem iz prometa izločili še enega kršitelja cestnoprometnih predpisov

V torek okoli 17. ure pa so policisti PP Idrija blizu naselja Godovič ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila. V nadaljevanju postopka mu je bil odrejen tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, rezultat je bil pozitiven na prepovedane droge (amfetamini, kanabis) zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je odločno odklonil. Policisti PP Idrija so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.