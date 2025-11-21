Celovška cesta popolnoma zaprta! Policija sporočila, kaj se dogaja (VIDEO)

Okoli 9. ure se je v križišču Ulice Jožeta Jame in Celovške ceste zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil in pešec, poroča ljubljanska policijska uprava.

Po prvih informacijah policije je voznik osebnega vozila vozil po Celovški cesti, ko je z vozilom pripeljal do križišča z ulico Jožeta jame, je pri rdeči luči na semaforju zapeljal naravnost v križišče in pri tem z vozilom trčil v drug osebni avtomobil, po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo v desno, kjer je trčilo v pešca.

»Po do sedaj znanih podatkih je bil pešec v nesreči huje telesno poškodovan, voznika osebnih vozil pa lažje telesno poškodovana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ogledom kraja in preverjanjem vseh okoliščin prometne nesreče, ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s PU Ljubljana.

Zaradi opravljanja ogleda kraja prometne nesreče je na omenjenem delu Celovška cesta zaprta v obe smeri.