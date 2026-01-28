  • Delo d.o.o.
ZGODAJ ZJUTRAJ

Cesta med Trbovljami in Hrastnikom dalj časa zaprta, to je bil razlog

Nesreča se je zgodila okrog 6. ure na cesti Ob železnici v Trbovljah.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Pojbič
Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Pojbič
B. K. P.
 28. 1. 2026 | 10:15
 28. 1. 2026 | 10:15
2:09
V sredo zjutraj se je na cesti med Trbovljami in Hrastnikom pripetila prometna nesreča, zaradi katere je bila omenjena cesta na delu Ob železnici v Trbovljah dalj časa zaprta. Ker se je to zgodil ravno v času prometne konice, je marsikdo najverjetneje nekoliko zamudil v službo ali v šolo, a dobra novica je vsaj to, da v nesreči nihče ni bil huje ranjen. »Nekaj minut čez 6. uro se je na cesti Ob železnici v Trbovljah zgodila prometne nesreča, v kateri so bili udeleženi voznica osebnega vozila, voznik tovornega vozila in voznik kombiniranega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja in neupoštevanja talnih označb voznice osebnega vozila,« je podrobnosti sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc. Voznici začetnici so policisti zaradi kršitve nepravilnega prehitevanja odvzeli vozniško dovoljenje, v nesreči pa je bil en voznik lažje telesno poškodovan.

Poziv pričam

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste obravnavajo tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila v torek, 27. januarja, okrog 11.30 na Litijski cesti na območju Štepanjskega naselja. »Po do sedaj znanih podatkih je neznani tekač tekel po kolesarski stezi, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik električnega skiroja. Tekač je trčil v voznika električnega skiroja, ta pa je padel in se lažje telesno poškodoval. Neznani tekač je po trčenju zapustil kraj prometne nesreče, ne da bi udeležencu nudil pomoč,« je sporočila Škoporčeva in dodala, da zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo vse, ki bi o dogodku karkoli vedeli, ali so bili priča nesreči, da pokličejo na interventno številko 113, na anonimni telefon policije 080 1200, na Policijsko postajo Ljubljana Moste na telefonsko številko 01 586 76 00, oziroma se osebno zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Moste.

Trbovlje prometna nesreča zapora ceste policija
11:55
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Pred blokom ni parkirišč – ali me lahko kaznujejo, če parkiram na skupni zelenici?

Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o parkiranju na zelenici, soglasjih etažnih lastnikov, ureditvi parkirišč in morebitnih globah redarstva.
Tanja Bohl28. 1. 2026 | 11:55
11:28
Novice  |  Slovenija
SRHLJIVO RAZKRITJE

Slovenska igralka odkrito o najemniku iz nočne more: Po steni je razmazal ... (VIDEO)

Tjaša Ferme že polovico življenja živi v New Yorku, kjer je izkusila različne načine bivanja in najemniški vsakdan velemesta.
28. 1. 2026 | 11:28
11:00
Lifestyle  |  Polet
NADENITE SI PRSTAN

Najboljši pametni prstani leta 2026 za spremljanje zdravja in dobrega počutja

Zaradi diskretne oblike in celodnevnega nošenja so še posebej privlačni za uporabnike, ki želijo vpogled v svoje zdravje, ne da bi imeli tehnologijo ves čas pred očmi.
Miroslav Cvjetičanin28. 1. 2026 | 11:00
10:54
Novice  |  Svet
V FRANCIJI

V znanem smučarskem letovišču zagorel hotel, evakuirali tudi sosednjega (VIDEO)

Na terenu ostaja več kot 100 gasilcev, ki so posvarili pred nevarnostjo širitve požara na sosednje stavbe.
28. 1. 2026 | 10:54
10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
10:28
Bulvar  |  Domači trači
AVTOBIOGRAFIJA

Violeta Tomić je pisanje primerjala z umiranjem

Nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić je predstavila avtobiografijo, v kateri piše o travmah iz otroštva.
28. 1. 2026 | 10:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
