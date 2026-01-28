Cesta med Trbovljami in Hrastnikom dalj časa zaprta, to je bil razlog

V sredo zjutraj se je na cesti med Trbovljami in Hrastnikom pripetila prometna nesreča, zaradi katere je bila omenjena cesta na delu Ob železnici v Trbovljah dalj časa zaprta. Ker se je to zgodil ravno v času prometne konice, je marsikdo najverjetneje nekoliko zamudil v službo ali v šolo, a dobra novica je vsaj to, da v nesreči nihče ni bil huje ranjen. »Nekaj minut čez 6. uro se je na cesti Ob železnici v Trbovljah zgodila prometne nesreča, v kateri so bili udeleženi voznica osebnega vozila, voznik tovornega vozila in voznik kombiniranega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja in neupoštevanja talnih označb voznice osebnega vozila,« je podrobnosti sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc. Voznici začetnici so policisti zaradi kršitve nepravilnega prehitevanja odvzeli vozniško dovoljenje, v nesreči pa je bil en voznik lažje telesno poškodovan.

Poziv pričam

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste obravnavajo tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila v torek, 27. januarja, okrog 11.30 na Litijski cesti na območju Štepanjskega naselja. »Po do sedaj znanih podatkih je neznani tekač tekel po kolesarski stezi, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik električnega skiroja. Tekač je trčil v voznika električnega skiroja, ta pa je padel in se lažje telesno poškodoval. Neznani tekač je po trčenju zapustil kraj prometne nesreče, ne da bi udeležencu nudil pomoč,« je sporočila Škoporčeva in dodala, da zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo vse, ki bi o dogodku karkoli vedeli, ali so bili priča nesreči, da pokličejo na interventno številko 113, na anonimni telefon policije 080 1200, na Policijsko postajo Ljubljana Moste na telefonsko številko 01 586 76 00, oziroma se osebno zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Moste.