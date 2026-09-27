Ceste polne pijanih voznikov, rekorder pa s skoraj tremi promili!

Kranjski policisti so imeli v soboto okoli 22.15 na območju Cerkelj na Gorenjskem v postopku 38-letnega voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in za nameček še močno pijan. Avto so mu zaradi vožnje brez veljavnega dovoljenja zasegli in mu odredili še preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku. Ta je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka kar 1,38 miligrama alkohola, kar je nekaj manj kot 3 promile. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, so mu policisti izdali plačilni nalog.

V petek okoli 14.40 so gorenjski prometniki obravnavali prometno nesrečo na cestni relaciji Naklo - Duplje, ki jo je povzročil 51-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je na avtocestnem uvozu Naklo zaradi neprilagojene hitrosti trčil v stoječi avto in se prevrnil na bok. »Odrejeni preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku mu je pokazal rezultat 0,85 mg/l,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Policisti, ki so mu odredili tudi strokovni pregled, zoper 51-letnika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Prebil ograjo in zapeljal na dvorišče

S pijanimi vozniki so imeli te dni opravka tudi policisti na območju Policijske uprave (PU) Koper. V petek popoldan so bili obveščeni, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila na parkirišču v Postojni trčil v drugo vozilo, na obeh pa je nastala manjša škoda. 67-letniku so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka rezultat 0,96 miligrama alkohola. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Danes zjutraj, malo pred 5.30m so policisti v Ilirski Bistrici obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, ki jo je povzročil voznik začetnik. »Ugotovili so, da je 22-letni domačin z osebnim avtomobilom na Bazoviški cesti zapeljal na nasprotno stran vozišča, kjer je prebil odbojno ograjo, zapeljal na dvorišče in trčil v tam parkirano vozilo, poškodovana ograja pa je padla na drugo parkirano vozilo,« so podrobnosti nesreče opisali na PU Koper. V nesreči voznik ni bil poškodovan, so mu pa policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel 22-letnik v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega napisali obdolžilni predlog.