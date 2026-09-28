Cesto popolnoma zaprlo! Trije hudo poškodovani, sopotnico odpeljal helikopter

V nedeljo, 27. septembra 2026, se je nekaj pred 13. uro na glavni cesti pred naseljem Volče v občini Tolmin zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve motorni kolesi. Vsi trije udeleženci so utrpeli hude telesne poškodbe.

Po ugotovitvah policistov je 69-letni državljan Nemčije vozil motorno kolo iz smeri Čiginja proti Volčam. Ko je pripeljal v oster in nepregleden desni ovinek pred Volčami, naj bi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal čez neprekinjeno sredinsko črto na nasprotno smerno vozišče. Tam je čelno trčil v motorno kolo, ki ga je iz nasprotne smeri vozil 52-letni državljan Slovenije. Z njim je bila tudi 46-letna sopotnica.

Po trčenju so vsi trije padli po vozišču in se hudo poškodovali. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Tolmin ter reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Tolmin. Oba voznika motornih koles so po prvi pomoči z reševalnimi vozili odpeljali v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica v Šempetru pri Gorici. Hudo poškodovano 46-letnico pa je prevzela ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči in jo z vojaškim helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

Kazenska ovadba za državljana Nemčije

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta med 13. in 14.50 popolnoma zaprta. Policija je o nesreči obvestila preiskovalnega sodnika in državno tožilko. Zoper 69-letnega državljana Nemčije bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.